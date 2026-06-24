Drăgănești-Olt. Primarul Marian Tudorică a premiat-o pe Elena Neaga la împlinirea a 100 de ani

Emoție, respect și recunoștință au marcat un moment special pentru comunitatea din Drăgănești-Olt, marți, 23 iunie, unde doamna Elena Neaga a fost sărbătorită cu ocazia împlinirii venerabilei vârste de 100 de ani.

Într-un cadru cald și plin de sensibilitate, primarul orașului, Marian Tudorică, i-a făcut o vizită aniversarei, oferindu-i o diplomă de excelență, un buchet de flori și un tort în semn de apreciere pentru cei o sută de ani de viață trăiți cu demnitate și înțelepciune. Alături de familie și de reprezentanți ai comunității, edilul a transmis cele mai sincere urări de sănătate și liniște sufletească.

„Astăzi ne înclinăm cu respect în fața unei vieți extraordinare. Doamna Elena Neaga reprezintă un exemplu de putere, răbdare și credință, valori care merită apreciate și transmise generațiilor viitoare”, a transmis primarul Marian Tudorică în cadrul întâlnirii.