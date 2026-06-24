Deputatul Mihai-Adrian Țiu: „Aleg să-mi cinstesc rădăcinile și să port cu mândrie ia românească”

Miercuri, 24 iunie 2026, cu ocazia sărbătorii de Sânziene și al Zilei Universale a Iei, deputatul S.O.S. România de Olt, Mihai-Adrian Țiu, exprimă o profundă considerație pentru tradițiile și moștenirea poporului român, evidențiind că ia românească reprezintă mai mult decât un element de port tradițional, este o expresie vie a identității naționale, a continuității dintre generații și a respectului pentru rădăcini. Parlamentarul subliniază importanța păstrării și transmiterii tradițiilor românești către tineri, considerând că apărarea identității naționale începe prin gesturi simple, precum cinstirea simbolurilor și a moștenirii culturale care definesc România.
„În fiecare an, la data de 24 Iunie, românii au bucuria de a celebra două simboluri profunde ale identității noastre: Sânzienele, sărbătoare străveche a satului românesc, și Ziua Universală a Iei, dedicată uneia dintre cele mai valoroase expresii ale patrimoniului nostru cultural. Această zi nu este doar despre tradiție, este despre continuitate, apartenență și despre legătura dintre generațiile care au construit această țară prin muncă, credință și dragoste pentru valorile românești. Sânzienele și Ziua Universală a Iei ne amintesc că România adevărată trăiește prin oamenii care își respectă credința, cultura și rădăcinile. Ia românească, recunoscută oficial prin Legea nr. 102/2023 ca simbol național, reprezintă mult mai mult decât un obiect vestimentar. Fiecare cusătură, fiecare model și fiecare culoare poartă o parte din istoria poporului nostru. În aceste motive tradiționale regăsim credința bunicilor noștri, răbdarea mamelor care coseau la lumina lămpii și dorința fiecărei generații de a transmite mai departe portul popular.
În satele Olteniei, dar și în toate colțurile României, ia a fost și rămâne un simbol al demnității. Ea poartă peste ani rădăcini puternice, respectul și dragostea pentru pământul natal, dar și identitatea poporului român, pe care nici timpul, nici încercările istoriei nu au reușit să o șteargă. Consider că păstrarea tradițiilor nu este astăzi doar o obligație culturală, ci și o datorie morală. De aceea, îi felicit pe toți cei care aleg să păstreze vii obiceiurile românești, pe cei care îmbracă ia românească, care transmit copiilor valorile și tradițiile românești și care înțeleg că identitatea națională se apără nu doar prin cuvinte, ci și prin gesturile simple ale vieții de zi cu zi.
Ca deputat al județului Olt și ca român, privesc această zi cu recunoștință și emoție. Sunt mândru că aparțin acestui neam, sunt mândru de istoria, tradițiile și valorile poporului român și cred cu tărie că viitorul nostru trebuie construit fără să uităm cine suntem. Să purtăm cu respect simbolurile românești, să ne cinstim tradițiile și să transmitem generațiilor care vin dragostea pentru România. Să nu uităm niciodată că un popor își pierde identitatea atunci când își uită rădăcinile. Eu aleg să-mi cinstesc rădăcinile și să port cu mândrie ia românească! Sunt mândru că sunt român! Un popor unit nu poate fi învins!”, este declarația deputatului Țiu.