Deputatul Gigel Știrbu: „Politica nu poate funcționa pe două limbi. Tăcerea devine răspuns”

Deputatul PNL de Olt, Gigel Știrbu, solicită clarificări publice după afirmațiile liderului AUR, George Simion, potrivit cărora un consilier prezidențial ar fi încercat să convingă partidul să susțină Guvernul Veștea. Parlamentarul susține că, dacă informația este reală, există o problemă gravă de credibilitate între mesajele publice transmise de președintele Nicușor Dan și eventualele negocieri purtate în culise. Știrbu consideră că românii au dreptul să afle cine a autorizat contactele cu AUR și atenționează că, în lipsa unor explicații clare din partea administrației prezidențiale, suspiciunile privind existența unui dublu discurs politic vor continua să alimenteze neîncrederea publică.

„Cine spune adevărul? În politică există momente care spun mai multe decât o sută de conferințe de presă. George Simion susține că, în seara votului pentru Guvernul Veștea, un consilier prezidențial l-ar fi contactat și i-ar fi transmis că ar fi bine ca AUR să voteze guvernul. Dacă această afirmație este adevărată, atunci avem o problemă uriașă de credibilitate publică. De un an de zile, președintele Nicușor Dan și-a construit discursul pe ideea că nu acceptă sub nicio formă o formulă de guvernare care să depindă de AUR. Românii au auzit în repetate rânduri că AUR reprezintă o linie roșie. Și totuși, în ziua votului, Adrian Veștea a ajuns la sediul AUR pentru a negocia și a solicita sprijinul acestei formațiuni. Un gest care nu poate fi trecut cu vederea și care ridică întrebări legitime. Cine a autorizat această abordare?

A fost o inițiativă individuală? A existat acordul Palatului Cotroceni? Sau asistăm la o situație în care oamenii din jurul președintelui acționează în contradicție cu mesajele publice ale acestuia? Românii au dreptul să știe. Pentru că există doar două variante.

Prima: declarațiile făcute până acum despre imposibilitatea unei colaborări cu AUR au fost doar vorbe frumoase pentru televizor, iar în spatele ușilor închise se negocia exact contrariul. A doua: un consilier prezidențial și-a permis să acționeze în numele președintelui fără mandat și fără respect pentru pozițiile exprimate public de șeful statului. În ambele situații, explicații sunt obligatorii. Dacă afirmația lui George Simion este falsă, atunci președinția trebuie să o dezmintă categoric. Dacă afirmația este adevărată, atunci acel consilier trebuie să plece imediat din funcție.

Iar dacă nimeni nu pleacă și nimeni nu explică nimic, concluzia pe care românii o vor trage este una simplă: că între discursul public și negocierile reale există o diferență uriașă. Politica nu poate funcționa pe două limbi. Una pentru cetățeni și alta pentru negocierile din culise. În fața unei asemenea acuzații, tăcerea nu este o soluție. Tăcerea devine răspuns”, este mesajul deputatului Știrbu.