Consiliul Județean Olt: „Ia rămâne un simbol al frumuseții autentice, al priceperii și al legăturii dintre generații”

În fiecare cusătură a iei românești se regăsesc povești, simboluri și valori transmise din generație în generație. Pe 24 iunie, când românii sărbătoresc deopotrivă Nașterea Sfântului Ioan Botezătorul, Sânzienele și Ziua Universală a Iei, această piesă emblematică a portului tradițional devine un simbol al identității naționale, al autenticității și al legăturii profunde dintre trecut și prezent.

„Cusută cu migală, cu prețuire pentru autentic și pentru ceea ce ne definește, ia poartă în firele sale povești, simboluri și rădăcini care au traversat timpul. Nu întâmplător, în ziua de 24 iunie se împletesc trei sărbători cu o puternică încărcătură spirituală și culturală: Nașterea Sfântului Ioan Botezătorul, Sânzienele și Ziua Universală a Iei. O zi în care credința, tradiția și identitatea românească se întâlnesc firesc. În lumina verii, printre florile de sânziene și vechile obiceiuri păstrate cu grijă, Ia rămâne un simbol al frumuseții autentice, al priceperii și al legăturii dintre generații. Fiecare cusătură vorbește despre locuri, oameni și valori care continuă să ne însoțească și astăzi. De Ziua Universală a Iei, privim cu recunoștință spre această moștenire care ne reprezintă și care, de fiecare dată, ne amintește cine suntem. La mulți ani iei românești!”, transmit reprezentanții CJ Olt.