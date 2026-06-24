Caracal. Centrul de zi pentru vârstnici prinde contur. Servicii medicale, recuperare și spații moderne de socializare pentru seniori

Noul Centru de zi pentru vârstnici din Caracal, realizat de Primăria municipiului Caracal prin fonduri PNRR, se apropie de finalizare și promite să devină un punct de sprijin important pentru seniorii orașului. Dotat cu cabinete medicale, săli de kinetoterapie și fizioterapie, servicii de îngrijire și o zonă generoasă de relaxare, proiectul urmărește să ofere condiții moderne pentru sănătatea, socializarea și bunăstarea persoanelor vârstnice. Primarul Ion Doldurea, împreună cu viceprimarul Lari Pătran, estimează finalizarea investiției în vara acestui an și asigură monitorizarea îndeaproape a ultimelor etape ale lucrărilor.
„Aici suntem la Centrul de zi pentru vârstici. Este o lucrare care e pe finalizare. Avem un luciu de apă care va da frumusețea acestei clădiri, deci acum se lucrează la el. Vedeți o construcție futuristă, de tip nou. Avem birou administrativ, salonul în care se face pedicură și manicură, avem un centrul de control, aici va fi cabinetul medical, cu două încăperi, una de cameră de primire, aici va fi sala de tratament, cu băi, cu tot ce ține de aspectul acesta. Vom avea doi asistenți medicali și o mașină care poate să deservască oamenii pe acasă, adică o injecție, un medicament, un tratament pot să facă oamenii din acest Centru medico-social pentru bătrâni. Avem o sală de kinetoterapie și de fizioterapie și una de masaj. Deci avem două încăperi. Este destul de spațioasă, destul de mare. Punctul foarte al acestui Centru este această curte interioară în care vârstnicii se vor relaxa, e un loc de socializare și un loc de relaxare”, este declarația primarului Ion Doldurea.