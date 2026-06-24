Când o dai în bară cu pagina de Facebook

Nevoia de comunicare e o realitate a timpurilor noastre, cu atât mai mult cu cât e vorba de o instituție publică, unde transparența trebuie să fie cap de afiș, însă, mai sunt și cazuri când, din dorința de a o face bine, iese prost. Așa se întâmplă și la Spitalul Municipal din Caracal unde oamenii și-au făcut o pagina pe Facebook, bună ideea, dar inspirația e proastă. Nu e vorba de mesajul de început, ci, pur și simplu, de fotografia care o însoțește. E greu de crezut că există relevanță în poza managerului, singur pe un hol, încât ai crede că e Adrian Veștea când părăsește plenul Parlamentului când i-a căzut moțiunea în cap. Nu știm dacă domnul Ionuț Cătălin Tudor vine sau pleacă, sau transmite subliminal un mesaj pentru firma care vinde sacoul, sau, cine știe, pentru vreo domniță singură. Altfel, rămâne de urmărit. Până atunci, în loc de fotografia managerului, ajuns acolo eminamente politic, s-ar fi impus un decupaj de pe Waze cu identitatea cartografică a locației. Era mai potrivit.