AJOFM Olt lansează în iulie patru cursuri gratuite pentru șomeri

Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Olt va organiza, în luna iulie 2026, patru programe de formare profesională destinate persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă, punând la dispoziție un total de 56 de locuri. Cursurile vizează calificări și competențe solicitate pe piața muncii, brutar, contabil, manager de proiect și manichiurist, fiecare program fiind destinat unui număr de 14 participanți. Formarea este gratuită pentru șomerii înregistrați la AJOFM Olt, atât indemnizați, cât și neindemnizați, în timp ce persoanele care obțin venituri pot participa contra cost.
„La nivel judeţean, în luna iulie 2026 Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Olt îşi propune să organizeze patru programe de formare profesională pentru 56 persoane aflate în căutarea unui loc de muncă. Principalele ocupaţii, în funcţie de numărul de participanţi, pentru care se vor organiza aceste programe de formare profesională gratuite pentru şomeri sunt: brutar – 14 persoane, contabil – 14 persoane, manager proiect – 14 persoane, manichiurist – 14 persoane. Serviciile de formare profesională sunt gratuite pentru şomerii indemnizaţi şi neindemnizaţi înregistraţi în evidenţa Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă Olt, iar persoanele care realizează venituri pot urma aceste programe de formare profesională suportând contravaloarea lor. Informații suplimentare despre aceste programe de formare profesională se pot obține la sediul instituției din Slatina, strada Crișan, nr. 31 bis sau la numărul de telefon 0249/438595 tasta 7”, transmit reprezentanții AJOFM Olt.