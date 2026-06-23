Slatina. AUR Olt organizează o conferință cu lideri ai partidului

Organizația AUR Olt și filiala municipală din Slatina vor reuni, pe 26 iunie, la Centrul Cultural „Eugen Ionescu”, membri ai partidului în cadrul unei conferințe la care vor participa mai mulți lideri naționali și locali ai formațiunii. Evenimentul, inclus într-o serie de întâlniri și dezbateri desfășurate la nivel național, îi va avea printre invitați pe prof. univ. dr. Petrișor Peiu, senator AUR, prof. univ. dr. Dan Dungaciu, prim-vicepreședinte AUR, Mugur Mihăescu, deputat și președinte AUR Olt, Cezar Petre, senator de Olt și Văle Mădălina, viceprimar și președinte AUR Slatina.
„Organizația Municipală AUR Slatina și Biroul de Conducere Județean AUR Olt organizează vineri, 26 iunie 2026, începând cu ora 16:00, la Centrul Cultural ‘Eugen Ionescu’ din Slatina, conferință cu activul de partid. La eveniment vor participa Prof. Univ. Dr. Petrișor Peiu, senator AUR, Prof. Univ. Dr. Dan Dungaciu, prim-vicepreședinte AUR, Mugur Mihăescu, deputat și Președinte AUR Olt, Cezar Petre, senator de Olt și Văle Mădălina, viceprimar și Președinte AUR Slatina. Evenimentul face parte din seria de întâlniri și dezbateri publice organizate de AUR la nivel național și local”, este mesajul reprezentanților AUR Olt.