SJU Slatina a organizat cursuri dedicate codificării medicale și finanțării cazurilor de acuți

Medicii, asistenții și registratorii medicali din cadrul Spitalul Județean de Urgență Slatina au participat la cursuri dedicate codificării medicale și finanțării cazurilor acute, organizate pentru a crește calitatea documentației medicale și eficiența proceselor administrative. Programele urmăresc reducerea erorilor de codificare, diminuarea respingerilor la validare și asigurarea unei finanțări corecte a serviciilor medicale, contribuind totodată la îmbunătățirea performanței spitalului.
„Medicii, asistenții și registratorii medicali au participat la cursurile despre codificarea medicală și finanțarea cazurilor de acuți, organizate la Spitalul Județean de Urgență Slatina. Scopul acestui curs a fost îmbunătățirea elaborării documentațiilor medicale, finanțarea corectă pentru unitatea medicală dacă diagnosticele și procedurile medicale sunt documentate complet, eliminarea erorilor de codificare și reducerea respingerilor de validare, dar și îmbunătățirea indicatorilor de performanță ai spitalului. Această acțiune face parte din amplul program de formare continuă implementat la nivelul Spitalului Județean de Urgență Slatina. Suntem aici să facem din bine și mai bine!”, transmit reprezentanții SJU Slatina.