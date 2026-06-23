Garda de Mediu Olt. Amenzi de 22.500 de lei pentru nereguli în gestionarea deșeurilor provenite din produse pentru protecția plantelor

Un operator economic din Olt a fost sancționat cu amenzi în valoare totală de 22.500 de lei, în urma unui control desfășurat de comisarii Gărzii Naționale de Mediu-Comisariatul Județean Olt, la solicitarea polițiștilor. Verificările au scos la iveală că firma nu a predat în termenul legal ambalajele produselor de protecție a plantelor și nu a ținut evidența deșeurilor generate din activitate. Pe lângă sancțiuni, autoritățile au impus măsuri pentru remedierea deficiențelor, atrăgând atenția că astfel de abateri pot avea consecințe grave asupra mediului și sănătății publice.
„La solicitarea Inspectoratului Județean de Poliție Olt, comisarii din cadrul Comisariatului Județean Olt al Gărzii Naționale de Mediu, au desfășurat o acțiune comună de control la un operator economic, având ca obiect verificarea respectării legislației privind gestionarea deșeurilor și a ambalajelor produselor de protecție a plantelor. În urma verificărilor efectuate, s-a constatat că operatorul economic nu a predat ambalajele produselor de protecție a plantelor în termenul legal de 90 de zile de la golire, încălcând prevederile O.U.G. nr. 53/2025. De asemenea, s-a constatat neîntocmirea evidenței gestiunii deșeurilor generate din activitate, faptă ce contravine legislației în vigoare privind regimul deșeurilor. Pentru neconformitățile identificate au fost aplicate sancțiuni contravenționale în cuantum total de 22 500 lei , fiind dispuse totodată măsuri cu termen pentru intrarea în legalitate. Nerespectarea obligațiilor privind gestionarea și evidența deșeurilor poate conduce la abandonarea sau eliminarea necorespunzătoare a acestora, cu efecte negative asupra solului, apelor și sănătății populației, precum și la diminuarea trasabilității deșeurilor și a posibilității autorităților de a monitoriza circuitul acestora în condiții de siguranță pentru mediu”, a transmis comisar șef Garda de Mediu Olt, Gheorghe Neacșa.