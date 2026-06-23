Florin Barbu: „Fermierii afectați de seceta din 2025 vor primi despăgubiri de 15 milioane de euro”

Deputatul Florin Barbu anunță că solicitarea transmisă către Comisia Europeană pentru sprijinirea fermierilor afectați de seceta severă din 2025 a fost aprobată, România urmând să primească despăgubiri de 15 milioane de euro. Acesta susține că a inițiat demersurile după ce sprijinul solicitat la nivel guvernamental nu a fost acordat și evidențiază că autoritățile au obligația de a utiliza toate sursele de finanțare disponibile pentru a-i ajuta pe agricultori să își continue activitatea în condiții dificile.
„Mă bucur că încă o solicitare de sprijin pentru fermierii noștri pe care am făcut-o către Comisia Europeană a primit aprobare – Despăgubiri de 15 milioane de euro pentru fermierii români afectați de seceta din anul 2025! Așa cum spuneam și în cadrul audierilor de astăzi (n.r. 22 iunie) din Parlament, în septembrie 2025, după ce m-am lovit de refuzul premierului Bolojan de a acorda sprijin pentru fermierii afectați de secetă (aproximativ 550.000 de ha), am transmis comisarului european o solicitare de sprijin. În ianuarie 2026, după ce au fost centralizate toate datele din teritoriu, am transmis Comisiei Europene toate informațiile necesare pentru acordarea sprijinului pentru fermierii noștri. Am spus-o si o repet: sprijinul pentru fermieri este obligatoriu, mai ales când trec prin perioade dificile. Iar datoria noastră, a oamenilor politici, este să ne asigurăm că folosim toate sursele de finanțare disponibile pentru a ne asigura că fermierii noștri își pot continua activitatea!”, este declarația deputatului Barbu.