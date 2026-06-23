Deputatul Știrbu: Tentativa de a slăbi PNL l-a întărit pe Bolojan și a aruncat PSD într-un război intern

Deputatul PNL de Olt, Gigel Știrbu, susține că moțiunea de cenzură care a dus la căderea Guvernului Bolojan a produs efectul contrar celui urmărit de inițiatori. Liberalul declară că PNL a ieșit mai unit și mai puternic din criza politică, iar Ilie Bolojan și-a consolidat poziția în partid. În același timp, Știrbu impută PSD-ului lipsa de asumare și susține că social-democrații se confruntă acum cu tensiuni interne generate de lupta pentru putere. Deputatul consideră că România are nevoie urgentă de un guvern stabil, transparent și responsabil, capabil să ofere soluții într-un context politic marcat de conflicte și incertitudine. Iată declarația întegrală a deputatului: „În urmă cu câteva săptămâni, România a intrat într-un film politic care a început ca o dramă și s-a transformat rapid într-o comedie neagră.

Actul I: PSD și aliații săi de la AUR au dărâmat Guvernul Bolojan prin moțiune de cenzură. Au promis că după ce vor da jos guvernul vor veni cu soluții, cu stabilitate, cu responsabilitate și cu o nouă majoritate.

N-au venit cu nimic,au venit doar cu tăcere.

Actul II: a apărut soluția miraculoasă numită Eugen Tomac. Omul a fost trimis să spargă ușile Palatului Victoria cu capul înainte, în timp ce în spatele său se construia un guvern populat cu personaje care își ascundeau cu greu rădăcinile și loialitățile pesediste. Tomac a alergat după voturi, a negociat, a prezentat programe, a făcut calcule, în timp ce cei care îl trimiseseră în luptă știau deja că misiunea este imposibilă. A fost folosit și abandonat.

Actul III: Nicușor Dan scoate din joben Guvernul Veștea. Sau, cum i-au spus românii după primele zile, Guvernul Greștea. Un guvern construit pe ideea că Partidul Național Liberal poate fi rupt, fragmentat și pus în genunchi. Un guvern populat de oameni dispuși să abandoneze partidul care i-a făcut ceea ce sunt astăzi pentru o funcție, o mașină cu girofar sau o fotografie de grup la Palatul Victoria. Pentru prima dată în 36 de ani de democrație, un președinte al României a intrat cu bocancii în viața internă a unui partid politic. Nu pentru a media,nu pentru a arbitra,ci pentru a influența direct o ruptură politică. Iar rezultatul a fost exact invers decât cel urmărit. Partidul Național Liberal nu s-a rupt. S-a strâns,nu s-a dizolvat,s-a consolidat,nu a dispărut,a devenit mai puternic. Iar omul pe care mulți îl vedeau terminat politic după moțiune, Ilie Bolojan, a ieșit din această perioadă mai puternic decât era înainte. În politică există un paradox simplu: uneori adversarii tăi muncesc mai mult pentru tine decât propriii colegi. Exact asta au făcut PSD, Nicușor Dan și întreaga operațiune construită împotriva PNL. Între timp, adevăratul spectacol se desfășura în curtea PSD.

Sorin Grindeanu, marele strateg al moțiunii, omul care a vrut puterea fără responsabilitate, a fugit de funcția de prim-ministru mai repede decât aleargă un sprinter spre linia de sosire. A vrut să dărâme guvernul,dar n-a vrut să conducă,a vrut criza, dar n-a vrut să răspundă pentru ea. Numai că filmul a avut o întorsătură neașteptată. După aproape zece luni de tăcere strategică, Paul Stănescu a ieșit în față și a rostit propoziția care a declanșat războiul intern: ‘Grindeanu trebuie să-și asume funcția de prim-ministru.’ Traducere politică: ‘Ai vrut puterea? Acum ia și nota de plată’. Și de aici începe adevăratul Greu de ucis 3,nu în Parlament,nu la Cotroceni,ci în interiorul PSD. Pentru că atunci când Paul Stănescu îl împinge pe Grindeanu spre Palatul Victoria, nu îi oferă o funcție,îl împinge în fața tramvaiului politic. În același timp, familia princiară de la Craiova, cei care până ieri explicau tuturor cum trebuie condusă România, a dispărut aproape complet din peisaj. Tăcere,fără conferințe,fără lecții,fără aroganță și superioritate. Probabil că și-au dat seama că moțiunea care trebuia să distrugă PNL a produs exact efectul invers. Au vrut să-l îngroape pe Bolojan,l-au întărit,au vrut să rupă PNL,l-au unit. Au vrut să preia puterea fără costuri,acum se luptă între ei pentru cine va plăti factura. Iar aceasta este cea mai mare ironie a ultimelor săptămâni. Au dărâmat un guvern,au provocat o criză,au blocat România,au încercat să redeseneze scena politică și au reușit un singur lucru: să demonstreze că Partidul Național Liberal este mult mai greu de ucis decât și-au imaginat vreodată. Sfârșitul filmului încă nu a venit. Dar un lucru este deja clar: cei care au pornit războiul politic sunt pe cale să descopere că cele mai grele bătălii nu se dau cu adversarii. Se dau în propria tabără. Cu toate astea România are nevoie urgentă de Guvern,dar unul care sa fie transaparent si asumat!”

