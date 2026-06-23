Controale pe DN 6. Zeci de șoferi sancționați

Polițiștii olteni au intensificat, la începutul acestei săptămâni, controalele pe DN 6, una dintre cele mai circulate artere din județ, în cadrul unei acțiuni dedicate prevenirii accidentelor și creșterii siguranței rutiere. În urma verificărilor efectuate în cele patru filtre organizate, oamenii legii au aplicat 47 de sancțiuni contravenționale, au reținut un permis de conducere pentru depășire neregulamentară și au retras două certificate de înmatriculare pentru deficiențe tehnice. Totodată, peste 22 de șoferi au fost testați pentru consumul de alcool și substanțe psihoactive, fără a fi înregistrate rezultate pozitive.

„În acest început de săptămână, polițiștii rutieri din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Olt au desfășurat o acțiune preventivă pe DN 6, având ca obiectiv principal creșterea gradului de siguranță rutieră și prevenirea accidentelor de circulație. În cadrul acțiunii au fost organizate 4 filtre rutiere fixe, activitățile fiind desfășurate pentru identificarea situațiilor cu potențial de risc în trafic. Pentru creșterea siguranței rutiere și identificarea comportamentelor care pot pune în pericol participanții la trafic, polițiștii au efectuat verificări cu aparatele radar și alcooltest sau pentru depistarea substanțelor psihoactive, fiind realizate peste 22 de testări, fără a fi înregistrate rezultate pozitive. În urma verificărilor efectuate, pentru neregulile constatate au fost aplicate 47 de sancțiuni contravenționale, fiind dispuse totodată măsuri menite să elimine riscurile din trafic. Astfel, a fost reținut 1 permis de conducere, pentru efectuarea unei depășiri neregulamentare și au fost retrase 2 certificate de înmatriculare ale unor autovehicule care nu îndeplineau condițiile tehnice pentru a circula pe drumurile publice. Pe lângă măsurile dispuse, polițiștii rutieri au desfășurat și activități cu caracter preventiv-educativ, adresând recomandări participanților la trafic cu privire la adoptarea unei conduite responsabile și adaptate condițiilor de drum”, transmit reprezentanții IPJ Olt.