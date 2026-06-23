Alegeri smart – Diferența dintre cazinourile online cu RNG verificat vs. neverificat

RNG-ul este algoritmul care stabilește rezultatele la sloturi online. În esență, el este un generator de numere aleatorii, care produce în continuu secvențe de numere. Acestea se traduc prin simbolurile afișate pe ecran. Operatorii de încredere, licențiați de ONJN, folosesc RNG verificat, în așa fel încât corectitudinea rezultatelor să fie garantată. În schimb, alegerea unui operator nelicențiat poate duce la rezultate care să nu fie tocmai corecte, deoarece RNG-ul nu este, în cele mai multe situații, verificat.

RNG-ul verificat generează secvențe de numere în așa fel încât să nu existe un tipar previzibil. Când jucătorul apasă Spin, el nu are de unde să știe care va fi rezultatul final. Nici cazinoul în sine nu are cum să cunoască acest aspect, în cazul RNG-urilor verificate. În industria de casino online sunt două tipuri de RNG:

TRNG (True Random Number Generator) produce numere folosind fenomene fizice imprevizibile, greu de anticipat sau replicat. Din cauza costurilor mari de implementare, această tehnologie este utilizată destul de rar în jocurile de cazino online.

PRNG (Pseudo-Random Number Generator) funcționează pe baza unui algoritm matematic, care pornește de la o valoare inițială numită „seed”. Chiar dacă nu generează aleatoriu în sens strict, un PRNG bine proiectat creează secvențe suficient de complexe și greu de prevăzut, astfel încât rezultatele sunt considerate echitabile. Această metodă reprezintă standardul în industria cazinourilor online.

Ce înseamnă verificarea RNG-ului?

Verificarea RNG-urilor se face printr-un proces complex de audituri tehnice al unor companii independente, ce sunt acreditate. Sunt simulate milioane, poate chiar și miliarde de rotiri, în așa fel încât să se demonstreze că RNG-ul rulează pur aleatoriu și nu există tipare. Printre companiile de certificare se află:

eCOGRA (Marea Britanie) este unul dintre cele mai vechi organisme de certificare și audit din industria gambling-ului online.

iTech Labs (Australia) deține acreditări în numeroase jurisdicții și este recunoscut de autoritățile de reglementare din zeci de piețe.

BMM Testlabs are o experiență de peste patru decenii, fiind utilizat de mari furnizori precum IGT și Aristocrat pentru testare și certificare.

Gaming Laboratories International (GLI) oferă certificări pentru generatoare de numere aleatorii și alte sisteme de joc în piețe reglementate din America, Europa și Asia.

Ce înseamnă RNG neverificat?

Un RNG neverificat este un algoritm care nu a fost auditat de nicio entitate licențiată și acreditată la nivel mondial. Practic, jocurile funcționează la fel, doar că jucătorii nu au certitudinea că rezultatele sunt corecte. Respectivul cazinou ilegal poate modifica RTP-ul după bunul plac și nu se respectă descrierile tehnice.

De ce contează ca RNG-ul să fie verificat?

Partea bună este că operatorii licențiați de ONJN trec printr-un proces riguros de verificare și nu există probleme din acest punct de vedere. Se fac verificări la cazinou online sloturi, dar și la jocurile clasice pe bază de RNG, precum ruleta, blackjack ori baccarat. Acest lucru contează deoarece se garantează faptul că RTP-ul este cel declarat. O categorie aparte este cea de sloturi cu speciale la care RTP-ul poate varia ușor în unele situații, în funcție de modul de joc. Totuși, sloturile cu speciale de la providerii de top, aflate pe platforme licențiate sunt 100% corecte.

Licența emisă de ONJN prevede ca toate jocurile din ofertă să provină exclusiv de la furnizori ale căror generatoare de numere aleatorii (RNG) au fost testate și certificate de laboratoare autorizate. În cazul în care un operator licențiat ar utiliza un RNG nevalidat, acesta riscă retragerea licenței în urma unui control sau audit oficial.

Astfel, nimeni nu ar risca acest lucru, având în vedere taxele mari pe care cazinourile online le plătesc pentru licențiere din partea ONJN, dar și pentru a opera pe teritoriul țării noastre. Din acest motiv, jucătorii au un motiv în plus să evite cazinourile fără licență.