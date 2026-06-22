Ziua Comunei Ipotești 2026

Locuitorii comunei Ipotești sunt invitați să participe miercuri, 24 iunie 2026, începând cu ora 16:00, la unul dintre cele mai așteptate evenimente ale anului, Ziua Comunei Ipotești. Manifestarea este organizată de Primăria și Consiliul Local Ipotești și promite o după-amiază și o seară pline de muzică, voie bună și momente de neuitat. Pe scena amplasată pentru eveniment vor urca artiști apreciați ai muzicii populare și de petrecere, printre care Niculina Stoican, Marian Medregoniu, Vasia Oprea, Adela Ivănescu, Lorena Potârcă și Gabriel Liu. Atmosfera va fi întreținută și de formația Plai Oltean, precum și de instrumentistul Zidaru Viorel.
Organizatorii pregătesc un program divers, dedicat tuturor generațiilor, iar seara se va încheia spectaculos cu un show de lasere, menit să ofere publicului un final memorabil.
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