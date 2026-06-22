Poliția Locală Slatina. Borsetă pierdută, returnată după o mobilizare exemplară

Un gest de spirit civic și profesionalism a transformat o simplă întâmplare într-un exemplu de solidaritate comunitară la Slatina. O femeie a găsit pe o bancă o borsetă care conținea documente, carduri bancare, bani și alte bunuri personale și a predat-o Poliției Locale. În urma verificărilor, polițiștii au reușit să identifice și să contacteze proprietarul, care nici măcar nu observase că își pierduse borseta uitată cu o seară înainte. Toate bunurile au fost recuperate intacte, iar cazul demonstrează că onestitatea și implicarea cetățenilor rămân valori esențiale pentru siguranța și coeziunea comunității.

„Un gest de omenie, o dovadă că bunătatea încă își găsește locul în fiecare zi. În acest weekend polițiștii locali din cadrul Poliției Locale a Municipiului Slatina au fost contactați de doamna Angela M., care le-a semnalat faptul că, pe o bancă de pe strada Tunari, în dreptul blocului 13, a găsit o borsetă ce conținea documente personale, carduri bancare, sume de bani în lei și euro, precum și alte bunuri personale. Pornind de la datele existente în actul de identitate găsit în interior, polițiștii locali au început imediat verificările pentru identificarea proprietarului. La adresa de domiciliu din actul de identitate am constatat că persoana nu mai locuiește acolo, însă, cu sprijinul proprietarei imobilului, am obținut un număr de contact și am reușit să luăm legătura cu aceasta. În urma discuțiilor, am stabilit că proprietarul locuiește în prezent la o altă adresă, iar borseta i-a fost predată în siguranță, cu toate bunurile intacte. Surpriza a fost cu atât mai mare cu cât acesta nici măcar nu realizase că o pierduse. Borseta fusese uitată pe bancă încă din seara precedentă. După verificarea conținutului, proprietarul a confirmat că nu lipsea absolut nimic. Astfel de întâmplări ne reamintesc că o comunitate puternică se construiește prin oameni care aleg să facă ceea ce este corect, chiar și atunci când nimeni nu îi obligă. Mulțumim doamnei Angela M. pentru spiritul civic și pentru exemplul oferit tuturor. Respectul față de semeni și grija pentru bunurile celorlalți sunt valori care fac din Slatina un oraș mai bun și mai sigur pentru fiecare dintre noi. Poliția Locală a Municipiului Slatina permanent alături de cetățean!”, transmit reprezentanții Poliției Locale Slatina.