Olt. Weekend cu sute de amenzi și zeci de permise reținute

Polițiștii olteni au intensificat controalele în weekend pentru menținerea ordinii publice și creșterea siguranței rutiere, intervenind la 158 de solicitări și aplicând 366 de sancțiuni în valoare de aproximativ 90.000 de lei. În urma verificărilor, oamenii legii au reținut 17 permise de conducere, au retras 22 de certificate de înmatriculare și au constatat patru infracțiuni rutiere. Printre cazurile depistate se numără cel al unui bărbat de 33 de ani din Balș, surprins conducând un motociclu neînmatriculat, deși nu deținea permis pentru nicio categorie de vehicule.

„În acest weekend, polițiștii olteni au desfășurat activități specifice pentru asigurarea unui climat corespunzător de ordine și siguranță publică, creșterea gradului de siguranță rutieră și combaterea principalelor cauze generatoare de accidente rutiere. Acțiunile au vizat prevenirea faptelor de violență, depistarea conducătorilor auto care nu respectă normele privind circulația pe drumurile publice, acționându-se preponderent pentru depistarea conducătorilor auto care conduc sub influența alcoolului sau a altor substanțe psihoactive și a celor care nu respectă regimul legal de viteză. În această perioadă, poliţiştii au intervenit la 158 de solicitări, dintre acestea 118 fiind sesizate prin Serviciul Național Unic pentru Apeluri de Urgență 112. În cadrul activităţilor desfăşurate, au fost aplicate 366 de sancțiuni contravenționale, în valoare totală de aproximativ 90.000 de lei. Pentru neregulile constatate la regimul rutier, ca măsură complementară, polițiștii au reținut 17 permise de conducere, dintre care 8 pentru depășirea vitezei legale cu mai mult de 50 de km/h, 7 pentru conducerea sub influența alcoolului sau altor substanțe interzise, iar 2 pentru alte abateri la regimul rutier. De asemenea, au fost retrase 22 de certificate de înmatriculare pentru conducerea unor autovehicule având defecțiuni tehnice sau pentru neîndeplinirea unor obligații legale, fiind constatate și 4 infracțiuni la regimul rutier.

În cadrul activităților, la data de 21 iunie a.c., în jurul orei 20:50, polițiștii din cadrul Poliției orașului Balș au oprit pentru control, în comuna Baldovinești, un motociclu condus de către un tânăr de 33 de ani, din orașul Balș. În urma verificărilor efectuate în bazele de date ale Poliției Române, s-a stabilit faptul că motocilul nu era înmatriculat, iar tânărul nu deținea permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule. În cauză, polițiștii au întocmit un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de punerea în circulație sau conducerea unui vehicul neînmatriculat și conducerea unui vehicul fără permis de conducere, cercetările fiind continuate pentru stabilirea situației de fapt. Astfel de acțiuni vor continua și în perioada următoare, scopul polițiștilor fiind reducerea riscului rutier și creșterea siguranței cetățenilor”, transmit reprezentanții IPJ Olt.