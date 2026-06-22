Deputatul Mihai-Adrian Țiu: „ România are nevoie de stabilitate, de respectarea votului cetățenilor și de o guvernare orientată către interesul național, nu către interesele de partid”

Deputatul S.O.S. România de Olt, Mihai-Adrian Țiu, acuză partidele de la putere și pe cele „pro-occidentale” că au abandonat interesul național pentru funcții și câștig electoral. Parlamentarul susține că românii așteaptă de prea mult timp soluții concrete pentru protejarea nivelului de trai, în timp ce scena politică este dominată de blocaje și incertitudine. Totodată, acesta îi cere președintelui Nicușor Dan explicații privind prelungirea negocierilor politice și susține că România are nevoie de un guvern legitim, susținut de o majoritate clară. În lipsa unei formule de guvernare funcționale, Mihai-Adrian Țiu spune că S.O.S. România este pregătit să susțină organizarea alegerilor anticipate și solicită garantarea unor procese electorale desfășurate în condiții democratice și transparente.

„Românii asistă de luni întregi la un spectacol politic rușinos oferit de partidele care se autointitulează ‘pro-occidentale’, dar care sunt preocupate exclusiv de calcule electorale, funcții și împărțirea puterii. Toate partidele ‘pro-occidentale’ au demonstrat încă o dată că sunt preocupate mai degrabă de următoarele alegeri electorale decât de responsabilitatea guvernării. România are nevoie de decizii, de stabilitate și de măsuri economice serioase, nu de campanii electorale permanente și de negocieri nesfârșite pentru împărțirea funcțiilor. În timp ce milioane de români se confruntă cu scăderea nivelului de trai, cu prețuri tot mai mari și cu o putere de cumpărare tot mai scăzută, actualele partide aflate la putere nu au fost capabile să construiască un pachet real de măsuri de protecție socială. Încă din anul 2024, românii au așteptat soluții concrete pentru protejarea veniturilor și pentru creșterea nivelului de trai. În schimb, au primit promisiuni, scandaluri politice și blocaje instituționale.

În egală măsură, consider că președintele Nicușor Dan are obligația de a explica public de ce a ales să prelungească această perioadă de incertitudine politică prin desemnări și negocieri care nu aveau în spate o majoritate parlamentară clară și asumată. Românii au dreptul să știe dacă interesul național a fost cu adevărat prioritatea administrației prezidențiale sau dacă asistăm la o strategie de tragere de timp menită să ofere unor partide politice șansa de a-și reface pozițiile și calculele electorale. Statul român nu mai poate funcționa pe baza improvizațiilor politice.

Partidul S.O.S. România consideră că România are urgent nevoie de un guvern legitim, susținut de o majoritate clară și capabil să își asume responsabilitatea administrării țării. Iar cetățenii au nevoie de siguranță și de încredere că instituțiile statului lucrează pentru ei, nu pentru interesele partidelor. Transmit un mesaj direct actualelor partide parlamentare: dacă nu sunteți capabile să asigurați stabilitatea României și să guvernați în interesul cetățenilor, atunci întoarceți-vă în fața poporului și cereți-i din nou votul. România nu mai poate fi ținută ostatică intereselor de partid. Partidul S.O.S. România este pregătit să susțină organizarea alegerilor anticipate dacă partidele aflate la guvernare dovedesc în continuare că nu pot construi o majoritate funcțională și nu poate oferi stabilitate țării. În același timp, cerem ca viitoarele alegeri să se desfășoare în condiții democratice reale, fără anulări de scrutin și fără eliminarea unor candidați prin mecanisme care ridică serioase semne de întrebare cu privire la respectarea principiilor democratice. România are nevoie de stabilitate, de respectarea votului cetățenilor și de o guvernare orientată către interesul național, nu către interesele de partid. Un popor unit nu poate fi învins!”, este declarația deputatului Țiu.