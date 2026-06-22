Cezieni. „Sărbătoarea Iilor”, la cea de-a XLII-a ediţie

Comuna Cezieni va deveni, la sfârșitul lunii iunie 2026, punctul de întâlnire al iubitorilor de folclor și tradiții românești, odată cu desfășurarea celei de-a XLII-a ediții a evenimentului „Sărbătoarea Iilor”. Manifestarea, organizată de Primăria Cezieni, Consiliul Local Cezieni, Căminul Cultural Cezieni, Consiliul Județean Olt, Centrul Județean de Cultură și Artă Olt, Muzeul Județean Olt, promite două zile pline de muzică, port popular și momente dedicate patrimoniului local. Evenimentul debutează pe 27 iunie, de la ora 20:00, cu un spectacol susținut de îndrăgitul interpret Cătălin Păndurescu și invitații săi.

Ziua de 28 iunie va aduce în prim-plan tradiția și folclorul autentic. Programul include jurizarea iilor noi, o expoziție stradală și tradiționala Horă a Iilor. Pe scena amplasată la Stadionul comunal vor urca artiști cunoscuți ai muzicii populare, printre care Roberta Crintea, Marian Medregoniu, Alexandra Andrei, Neta Soare, , Cătălin Bărbulescu, Constantin & Cosmin Gaciu și Taraful Iancu Jianu, Orchestra „Doina Oltului”.

Momentul culminant al ediției va avea loc la ora 21:30, când este programată festivitatea de premiere a iilor, un omagiu adus meșteșugului și identității culturale românești.