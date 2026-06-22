ACT Olt, prezentă cu 25 de membri la primul Congres al Acțiunii Conservatoare

O delegație formată din 25 de membri și invitați ai ACT Olt a participat la primul Congres al Acțiunii Conservatoare, eveniment în cadrul căruia au fost stabilite direcțiile strategice de dezvoltare ale partidului și a fost aleasă noua conducere națională. Reprezentanții organizației județene susțin că prezența numeroasă la congres reflectă implicarea activă a filialei în consolidarea proiectului politic al formațiunii și în promovarea valorilor conservatoare, arătând totodată angajamentul ACT Olt de a rămâne aproape de cetățeni și de nevoile comunităților locale.
„Organizația Județeană ACT Olt a fost reprezentată de o delegație formată din 25 de persoane la Primul Congres al Acțiunii Conservatoare, un eveniment de referință pentru consolidarea și dezvoltarea partidului la nivel național. În cadrul Congresului au fost adoptate decizii importante privind direcția de dezvoltare a formațiunii și a fost aleasă conducerea națională, care va coordona activitatea partidului în perioada următoare. Participarea numeroasă a delegației din Olt reflectă implicarea și determinarea organizației județene de a contribui activ la dezvoltarea proiectului politic al Acțiunii Conservatoare și la promovarea principiilor care stau la baza acestuia: responsabilitate, competență, respect pentru valorile naționale și preocupare pentru interesele cetățenilor. Organizația Județeană ACT Olt transmite felicitări noii conduceri naționale și îi urează mult succes în îndeplinirea obiectivelor asumate. Totodată, reafirmăm angajamentul nostru de a continua să construim o organizație puternică, apropiată de cetățeni și dedicată dezvoltării comunităților din județul Olt și din întreaga țară. ACT Olt – Construim cu responsabilitate, pentru oameni și pentru România”, se arată în comunicatul ACT Olt.
Felicitări, spor și biruință.