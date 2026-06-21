Despre normalitate. Călin Georgescu la târg, Osica. Ce spune senatorul de Olt Robert Ghiță

O duminică destul de agitată în plan politic la București, acolo unde a avut loc un congres al unui partid politic. La Olt, evenimentul principal al zilei s-a desfășurat în târgul de duminică din Osica de Sus. Anunțul venit de aseară pe surse a fost confirmat la prima oră.

Fostul candidat la prezidențiale, interzis în timpul desfășurării turului doi, Călin Georgescu a fost printre oamenii din țara normală, mulți veniți pentru această întâlnire cu un lider, recunoscut astfel și de cei care împărtășesc și alte viziuni.

Primit cu pâine și sare, Călin Georgescu a făcut o baie de mulțime, înaintând cu greutate printre oameni.

Singurul politician din Olt, asumat în convingerea sa politică, care are ceva de spus despre ce a fost astăzi în târgul din Osica, este senatorul de Olt, Robert Ghiță.

Vă redăm declarația alesului oltean: „Cei care conduc România nu sunt aleșii noștri. Sunt numiții noștri. Azi, 21 iunie 2026, candidatul interzis Călin Georgescu a venit din nou în mijlocul oamenilor, fiind prezent la Târgul de animale și produse agricole din Osica de Sus, județul Olt. Acest târg, la care însumi obișnuiesc să merg periodic pentru a discuta cu oamenii care țin pe umeri țara, ființează de peste 100 de ani, fiind unul dintre cele mai longevive din sudul țării. Gestul de normalitate al lui Călin Georgescu se produce într-un moment în care agricultura românească cunoaște grave dificultăți, iar producătorii au nevoie grabnică de susținere publică. Prezența sa aici reprezintă „un gest de solidaritate cu producătorii autohtoni și cu lumea rurală românească”. Prin participarea sa la Târgul din Osica de Sus, Călin Georgescu transmite poporului român un mesaj semnificativ despre valoarea tradițiilor rurale și despre necesitatea imperioasă a protejării micilor fermieri, acesta afirmând că țăranii români, producătorii autohtoni, ciobanii și micii antreprenori români sunt „parte din acea elită morală autentică pe care acest pământ strămoșesc a dat-o mereu.”

În cursul dialogului purtat cu oltenii prezenți la târg, distinsul oaspete afirma: „Tot răul pe care îl suferim astăzi se datorează acelei acțiuni samavolnice din 6 decembrie. Se vede cu ochiul liber că lupta lor este pentru putere, nu pentru poporul român. În acest moment, România este o țară neguvernată. Tot răul pe care îl suferim astăzi se datorează acelei acțiuni samavolnice din 6 decembrie 2024. Cei care conduc acum România nu sunt aleșii noștri. Sunt numiții noștri”. Dar eu am convingerea că printre parlamentari mai sunt oameni cu inimă care au dragoste de țară și care înțeleg această situație în care se pune în pericol însăși existența statului român.”

Unul dintre producătorii aflați la târg se confesa candidatului interzis: „Din 89 până azi, prețul cartofului a rămas tot la 2 lei, în timp ce cheltuielile pentru înființarea și pentru întreținerea culturilor au crescut enorm.” În consonanță cu acesta s-au exprimat și alți producători care l-au întâmpinat pe Călin Georgescu. Replica a fost una pe măsura valorii interlocutorului: „Când statul va fi stat, veți fi pe primul loc”.

