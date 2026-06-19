Senatorul Robert Daniel Ghiță: „Împreună pentru o economie puternică, bazată pe producția românească”

Miercuri 17 Iunie 2026, la sala Constantin Stere din Senatul României a fost organizată o dezbatere cu tema ”Producătorii români, Statul și Piața de desfacere, de la adversitate la parteneriat în beneficiul românilor”. La această importantă reuniune tematică au participat: reprezentanți ai Ministerului Agriculturii, asociațiior de producători, Ministerului Economiei, Autorității Naționale pentru Sănătate Veterinară și Siguranța Alimentelor, Consiliului Concurenței, parlamentari din Comisiile pentru agricultură, producători din diverse regiuni, federații, precum și reprezentanți ai pieței de desfacere: Asociația Marilor Rețele Comerciale din România (AMRCR), Reprezentanți ai marilor rețele comerciale de distribuție: Carrefour, Kaufland, Lidl, Mega Image, Penny, Profi, Annabella, start-upuri de distribuție pentru produse locale.

Detalii despre acest eveniment ne-au fost oferite de către senatorul de Olt Robert Daniel Ghiță, participant din partea Comisiei pentru cercetarea abuzurilor, combaterea corupției și petiții, din cadrul Senatului României, care a declarat: „România este țara europeană deținătoare a celor mai bune condiții naturale pentru o agricultură de succes. Cu toate acestea, producătorii agricoli nu posedă facilitățile optime pe care statul este obligat să le asigure, fie și în conformitate cu prevederile constituționale.

Guvernele care s-au succedat pe la Palatul Victoria n-a acordat niciodată atenția cuvenită domeniului agricol, deși toți politicienii au promis că vor ajuta producătorii să obțină recolte superioare cantitativ și calitativ, iar starea agriculturii era cunoscută, precum și faptul că România putea să echilibreze mai ușor balanța comercială prin exportul masiv al produselor agricole. Înainte de 1989, agricultura era principala sursă de venit, atât pentru populație cât și pentru stat.

Cu siguranță, cei mai mulți dintre participanții la evenimentul de azi știu că agricultura a fost vitregită de fondurile financiare așteptate de la stat, în primul rând pentru rețeaua de irigații, apoi pentru ameliorarea solurilor. Aceeași problemă se constată și în privința comercializării și procesării produselor care provin din agricultură și din zootehnie.

Iată care este urgența primordială a viitoarelor guverne, dacă acestea vor acționa cu devotament în favoarea agricultorilor români!”

Totodată, senatorul Robert Ghiță a prezentat participanților un document referitor la crearea Centru comun de colectare pentru produsele agricole.

