Olt. Bărbat arestat după ce ar fi vândut cocaină și substanțe psihoactive în Craiova

Olt. Bărbat arestat după ce ar fi vândut cocaină și substanțe psihoactive...

Un bărbat de 37 de ani a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, după ce anchetatorii DIICOT Olt și polițiștii de combatere a criminalității organizate au strâns probe potrivit cărora acesta ar fi comercializat, în municipiul Craiova, cocaină și substanțe cu efect psihoactiv. În urma unei anchete desfășurate în ultimele luni și a patru percheziții efectuate pe 18 iunie, oamenii legii au ridicat droguri, inclusiv canabis, precum și alte mijloace de probă. Suspectul este cercetat pentru trafic de droguri de mare risc și operațiuni ilegale cu produse susceptibile de a produce efecte psihoactive.

„Polițiștii Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate Olt, împreună cu procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Biroul Teritorial Olt, au documentat activitatea infracțională a unei persoane, de 37 de ani, cercetată pentru săvârșirea infracțiunilor de droguri de mare risc în formă continuată și efectuarea fără drept de operațiuni cu produse susceptibile de a avea efecte psihoactive.

Din probatoriul administrat a rezultat faptul că, în perioada martie – aprilie 2026, persoana ar fi procurat, deținut, manipulat și vândut, în municipiul Craiova, diferite cantități de cocaină și N-ethylnorpentedrone cu sume cuprinse între 1.000 și 1.200 de lei.

Pe parcursul urmăririi penale au fost indisponibilizate substanțele interzise comercializate de către persoana cercetată, iar în urma celor 4 percheziții efectuate de către polițiști la data de 18 iunie a.c., au fost descoperite și ridicate diferite cantități de canabis, precum și alte mijloace de probă.

La data de 18 iunie 2026, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Biroul Teritorial Olt au dispus reținerea persoanei, pentru 24 de ore, ulterior, la data de 19 iunie a.c., aceasta fiind arestată preventiv, pentru 30 de zile.

Acțiunea a beneficiat de sprijinul polițiștilor Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Craiova, al jandarmilor Inspectoratului de Jandarmi Județean Olt și al Grupării de Jandarmi Mobilă Craiova.

Facem precizarea că pe întreg parcursul procesului penal, persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum și de prezumția de nevinovăție”, transmit reprezentanții IPJ Olt.