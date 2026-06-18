Stoenești. Șarpe de 1,5 metri, găsit într-o bucătărie de vară. Jandarmii l-au capturat și l-au eliberat în siguranță în natură

Un șarpe de aproximativ 1,5 metri a fost capturat de jandarmii olteni după ce a fost observat într-o bucătărie de vară din comuna Stoenești. Intervenția a avut loc miercuri, 17 iunie, iar reptila a fost prinsă în condiții de siguranță și relocată într-o zonă naturală din apropierea râului Olt, departe de locuințe. Reprezentanții Inspectoratului de Jandarmi Județean Olt le recomandă cetățenilor să nu încerce să captureze sau să alunge singuri șerpii întâlniți în gospodării și să solicite sprijinul autorităților prin apel la 112.
„La data de 17 iunie a.c., în jurul orei 15.30, jandarmii din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean Olt au intervenit în comuna Stoenești, în urma unui apel prin care era semnalată prezența unui șarpe într-o bucătărie de vară a unei locuințe. La fața locului, jandarmii au capturat în condiții de siguranță un șarpe, cu o lungime de aproximativ 1,5 metri, prevenind astfel orice pericol pentru persoanele aflate în zonă. Ulterior, reptila a fost transportată și eliberată în mediul natural, într-o zonă adecvată din apropierea râului Olt, departe de locuințe și de zonele frecventate de oameni. În cazul în care observă un șarpe în gospodărie, în apropierea locuinței sau într-un spațiu frecventat de persoane, recomandăm cetățenilor: să păstreze distanța și să evite apropierea de reptilă, să nu încerce capturarea, manipularea, rănirea sau uciderea acesteia, să nu blocheze căile de retragere ale șarpelui și să evite orice acțiune care l-ar putea provoca, să supravegheze copiii și să îi îndepărteze din zona respectivă, să țină animalele de companie la distanță, să poarte încălțăminte adecvată și pantaloni lungi dacă este necesară deplasarea prin zone cu vegetație înaltă, să evite introducerea mâinilor în grămezi de lemne, pietre, materiale depozitate sau alte locuri în care șerpii se pot adăposti, să urmărească de la o distanță sigură locul în care se află reptila, fără a o pierde din vedere, pentru a putea indica echipajelor zona exactă, să solicite sprijinul autorităților competente prin apel la numărul unic pentru situații de urgență 112, în situația rară a unei mușcături, să apeleze imediat 112 și să evite aplicarea de garouri, incizii sau alte metode improvizate de prim ajutor. Inspectoratul de Jandarmi Județean Olt rămâne permanent la dispoziția cetățenilor pentru gestionarea situațiilor care pot afecta siguranța comunității, intervenind prompt pentru protejarea persoanelor și gestionarea în condiții de siguranță a animalelor sălbatice ajunse în zone locuite”, transmit reprezentanții IJJ Olt.