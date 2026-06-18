Slatina. Se asfaltează strada Vederii, trafic restricționat până la ora 19:00

Șoferii care tranzitează strada Vederii din Slatina trebuie să țină cont de restricțiile de circulație instituite joi, 18 iunie, între orele 09:00 și 19:00, din cauza lucrărilor de asfaltare. Echipele aflate în teren toarnă primul strat de asfalt, o etapă esențială în modernizarea arterei, autoritățile locale precizând că măsura este temporară și necesară pentru îmbunătățirea condițiilor de trafic și creșterea siguranței rutiere în zonă. Conducătorii auto sunt sfătuiți să respecte semnalizarea provizorie și să opteze, pe cât posibil, pentru rute alternative.
„Astăzi (n.r. 18 iunie) se asfaltează strada Vederii – circulație restricționată între orele 09:00 și 19:00. Primăria Municipiului Slatina informează cetățenii că astăzi, între orele 09:00 și 19:00, circulația pe strada Vederii se va desfășura cu restricții, ca urmare a lucrărilor de asfaltare aflate în desfășurare. Echipele din teren vor turna primul strat de asfalt, o etapă importantă în procesul de modernizare a străzii și de îmbunătățire a condițiilor de trafic din zonă. Știm că astfel de lucrări pot crea un disconfort temporar, însă ele sunt necesare pentru ca, în foarte scurt timp, locuitorii și toți cei care tranzitează zona să beneficieze de o infrastructură rutieră modernă și sigură. Îi rugăm pe conducătorii auto să respecte semnalizarea temporară, indicațiile personalului din teren și, pe cât posibil, să aleagă rute alternative. Mulțumim pentru înțelegere și pentru răbdarea cu care susțineți transformarea orașului nostru!”, transmit reprezentanții Primăriei Slatina.