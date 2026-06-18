Mijlocașul Răzvan Matiș a semnat cu CSM Slatina

CSM Slatina continuă campania de consolidare a lotului pentru noul sezon și a anunțat transferul mijlocașului Răzvan Matiș. În vârstă de 25 de ani, acesta sosește de la Ceahlăul Piatra Neamț și aduce experiență acumulată atât în Liga a II-a, cât și pe prima scenă a fotbalului românesc, unde a evoluat pentru formații precum Farul Constanța, Petrolul Ploiești, FC Argeș, Chindia Târgoviște și Gloria Buzău. Clubul slătinean i-a transmis un mesaj de bun venit și speră ca noul mijlocaș să contribuie la îndeplinirea obiectivelor echipei în sezonul următor.
„Razvan Matiş, noul mijlocaş al CSM Slatina. Răzvan Matiş (25 de ani) se alătură echipei CSM Slatina. Acesta vine de la Ceahlăul Piatra Neamţ şi aduce experiență acumulată în Liga a II-a, cât şi în Liga I, în tricourile unor formații precum FC Argeș, Farul Constanța, Petrolul Ploiești, Chindia Târgoviște sau Gloria Buzău. Îi urăm bun venit la CSM Slatina și îi dorim succes și cât mai multe realizări în alb-albastru! Bun venit, Răzvan Matiş!”, transmit reprezentanții CSM Slatina.