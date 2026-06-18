Caracal. Despre ziduri și Marin Doldurea

Au trecut, iată, mai bine de șase ani de când Marin Doldurea, un filantrop de modă nouă, a ales să întoarcă comunității caracalene priceperea sa. Alegerea sa nu a fost susținută de piedestalul politic, cum funcționează pe la alții. A fi câștigat și atunci, și acum doi ani alegerile de pe lista oricui.

Caracalul de astăzi nu mai trăiește în zodia fatalității. Schimbări așteptate, progrese necesare pentru a reda unei așezări aparte pe harta sudului României mândria de altă dată. Chit că sunt multe de făcut de aici încolo.

Ar putea scrie oricând o carte despre casele orașului, istoria acestora, povestiri despre oameni care au locuit și trăit aici. De ce nu o face, e o întrebare legată de această slăbiciune a unui om care a văzut dintotdeauna potențialul arhitecturii fostei capitale de județ.

Joi, 18 iunie, la Caracal, într-o atmosferă dominată de rigorile specifice prezentării unor proiecte cu finanțare europeană, Caracalului i s-a redat așteptarea necesară din perspectiva a două proiecte care vizează două clădiri de patrimoniu din municipiu. În limbaj sec, vorbind de ziduri, e vorba de imobil de pe strada Iancu Jianu, nr.26 și despre fosta casă a deputatului de Romanați, Nicolae Titulescu. Două răni pe chipul unui oraș unde istoria se încăpățânează să nu cedeze în fața amprentei trecerii timpului. Două imobile rănite profund de perioada epocii comuniste, atunci când astfel de edificii păreau că încurcă edificarea unei societăți cu oameni noi pe care să nu îi bântuie trecutul.

Două proiect susținute financiar cu aport semnificativ de Uniunea Europeană, acea structură pe nedrept invalidată de poporul suveranist doritor de produse occidentale, dar cu privirea ațintită spre becul roșu de la est. De data asta timpul ține cu istoria. E vorba de ceva luni de aici încolo, până când arhitectura inițială va fi redată celor de astăzi pentru a vedea și înțelege pe cei ce au fost și cum a fost pe timpul lor.

Uneori, astfel de proiecte sunt poate mai importante decât rețelele de utilități, polistirenul de pe blocuri și chiar programele de reconversie socială.

Doldurea, primarul de la Caracal nu a venit cu bani de acasă pentru susținerea acestor inițiative, dar a ars pe interior, spre a convinge și a pune la treabă o echipă extraordinară și de pe plan local și nu numai pentru a accesa banii europenilor în proiecte de neuitare a ceea ce, cândva, a generat timpul prezent devenit istorie pentru noi, cei de astăzi.

Informațiile punctuale, abstracte, oferite în limbajul… european, vor însoți aceste rânduri considerate motivare editorială la ce se întâmplă la Caracal, acolo unde orașul, în sine, este istorie.















