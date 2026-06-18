Ansamblul „Dobruneanca” a câștigat trofeul celei de-a XXVI-a ediții a Festivalului Național „Călușul Românesc”

Dobrun trăiește un moment de mândrie și bucurie după ce Ansamblul de Călușari „Dobruneanca” a câștigat Marele Premiu și Trofeul celei de-a XXVI-a ediții a Festivalului Național „Călușul Românesc”, desfășurat la Slatina. Performanța remarcabilă este rezultatul talentului, disciplinei și dedicării tinerilor călușari, dar și al implicării unei echipe de coordonare care a contribuit decisiv la păstrarea și promovarea tradițiilor locale. Primarul comunei, Cristian Bondrescu, a transmis felicitări membrilor ansamblului, instructorilor Alexie Daniel și Buta Siminel, directorului Costin Barcan, precum și părinților care i-au susținut, susținând că această recunoaștere duce mai departe tezaurul cultural.
„Mândrie deplină pentru Dobrun! Ansamblul ‘Dobruneanca’ a adus acasă Trofeul Festivalului ‘Călușul Românesc’! Dragi locuitori ai comunei Dobrun, dragi iubitori ai tradiției, Ansamblul de Călușari ‘Dobruneanca’ a câștigat Marele Premiu și Trofeul ediției a XXVI-a a Festivalului Național ‘Călușul Românesc’ de la Slatina! Vreau să transmit cele mai calde felicitări și adânca mea recunoștință acestor copii și tineri minunați care joacă din suflet și transmit cu sfințenie acest meșteșug. În spatele acestei performanțe istorice stă o echipă de coordonare de excepție, căreia îi mulțumesc în mod deosebit: Instructorului vătaf Alexie Daniel, pentru rigoarea, pasiunea și spiritul de lider insuflat călușarilor, instructorului coregraf Buta Siminel, pentru măiestria artistică și momentele coregrafice de excepție aduse pe scenă, directorului ansamblului, Costin Barcan, pentru managementul exemplar, dăruirea și sprijinul permanent acordat acestei echipe fantastice. Mulțumesc de asemenea părinților pentru susținere. Acest trofeu este rodul muncii voastre, dragilor. Sunt mândru de voi! Dobrunul este din nou pe cea mai înaltă treaptă a podiumului! Cu prețuire și respect, primarul Comunei Dobrun”.