Șahiștii de la CSM Slatina, cinci titluri câștigate într-o singură zi

Sportivii secției de șah a CSM Slatina au obținut rezultate de excepție în competițiile desfășurate pe 6 iunie la Târgu-Jiu și Craiova, unde au cucerit cinci locuri I la diferite categorii de vârstă și rating. Performanțele au fost completate de debutul promițător al mai multor tineri șahiști ai clubului, printre care și Eduard Gheorghe Mihai, care, la doar 8 ani, a reușit să puncteze într-un turneu puternic.
„Rezultate remarcabile pentru secția de șah a CSM Slatina! Pe 6 iunie, sportivii noștri au participat la patru competiții importante: Cupa Municipiului Târgu-Jiu și Festivalul Național ‘Zilele Municipiului Craiova’, reușind să obțină nu mai puțin de 5 locuri I! Felicitări următorilor sportivi: Raicu Eric – Locul I (U10), Turneul B Târgu-Jiu, Voica Tudor – Locul I (U12), Turneul B Târgu-Jiu, Mițaru Codrin – Locul I (U11), Turneul B Craiova, Rișcă Florin Adrian – Locul I (rating sub 1700), Turneul A Tg-Jiu, Pușcaciu Nicoleta – Locul I (rating sub 1500), Turneul A Tg-Jiu. Un gând special și pentru cei mai noi membri ai clubului, aflați la primul lor turneu oficial: Gheorghe Flavius, Diniță Ștefan, Andrei Alexandru, Ionescu Alexandru și Gheorghe Eduard Mihai. La doar 8 ani, Eduard a reușit să obțină 2 puncte din 6 într-un turneu puternic, disputat împotriva unor adversari mult mai experimentați. Felicitări tuturor sportivilor pentru rezultatele obținute și mult succes în competițiile viitoare! Multumim si domnilor profesori Dumitru Barbărasă și Rișcă Florin pentru sprijin și îndrumare!”, transmit reprezentanții CSM Slatina.