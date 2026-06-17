Deputatul Mihai-Adrian Țiu: „România are nevoie de respect între cetăţeni, nu de conflicte artificiale, are nevoie de apărarea tuturor libertăţilor”

Deputatul S.O.S. România de Olt, Mihai-Adrian Țiu, susține că respectarea drepturilor și libertăților individuale trebuie să meargă mână în mână cu respectul pentru valorile majorității și pluralismul de opinii. Parlamentarul contestă declarațiile unor activiști LGBT pe care le consideră incompatibile cu principiile dialogului democratic și avertizează asupra riscului marginalizării celor care împărtășesc valori tradiționale, creștine. În opinia sa, familia, credința și tradițiile rămân repere fundamentale ale societății românești, iar orice tentativă de impunere a unei singure viziuni asupra societății, educației sau culturii trebuie respinsă în numele libertății de exprimare și al respectului reciproc.
„Libertatea nu poate fi construită prin anularea valorilor celorlalţi! Declaraţiile recente ale unor reprezentanţi ai ideologiei LGBT, potrivit cărora ‘familia tradiţională este un concept de muzeu’, iar spaţiul public trebuie ‘ocupat’ şi transformat după o singură viziune asupra societăţii, reprezintă o abordare profund îngrijorătoare asupra modului în care trebuie să funcţioneze o societate democratică. Drepturile şi libertăţile fundamentale trebuie respectate pentru fiecare cetăţean, însă acestea nu pot deveni un instrument prin care anumite curente ideologice încearcă să reducă la tăcere opiniile diferite sau să prezinte valorile împărtăşite de milioane de oameni drept depăşite, inferioare sau lipsite de legitimitate. O societate liberă se construieşte prin dialog, respect reciproc şi pluralism, nu prin impunerea unei singure perspective asupra familiei, educaţiei, credinţei sau culturii. Este îngrijorător atunci când discursul unor activişti nu se mai limitează la solicitarea respectării unor drepturi individuale, ci promovează ideea remodelării societăţii prin marginalizarea celor care au alte convingeri. Democraţia presupune protejarea minorităţilor, dar şi respectarea dreptului majorităţii de a-şi păstra şi exprima propriile valori, iar în România majoritatea populaţiei împărtăşeşte valorile creştine. Familia, credinţa şi tradiţiile nu sunt exponate de muzeu. Ele reprezintă repere morale, culturale şi sociale care au contribuit la formarea comunităţilor noastre de-a lungul generaţiilor. Atragem atenţia că orice tentativă de limitare a libertăţii de exprimare, de stigmatizare a opiniilor diferite sau de impunere prin presiune publică a unei singure viziuni asupra societăţii trebuie respinsă, ca devoalând intenţiile tiranice ale unei minorităţi agresive, cu manifestări nefireşti. România are nevoie de respect între cetăţeni, nu de conflicte artificiale, are nevoie de apărarea tuturor libertăţilor: libertatea de a trăi conform propriei conştiinţe, libertatea de exprimare, libertatea religioasă şi dreptul fiecărei persoane de a participa la viaţa publică, iar cei căzuţi în patimile perversiunilor sexuale au nevoie de ajutor. Nu putem accepta propaganda LGBT în spaţiul public şi în şcolile româneşti, nu putem sta indiferenţi la pervertirea minţilor copiilor noştri şi nu putem tolera îndemnurile publice la instaurarea dictaturii unei minorităţi anormale împotriva credinţei şi libertăţii poporului român. Un popor unit nu poate fi învins!”, este declarația deputatului Țiu.