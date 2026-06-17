Delimitare și asumare. Senatorul Robert Ghiță nu este un număr pe o listă!

Reacție pe măsură din partea senatorului de Olt, Robert Ghiță.

În contextul tensiunilor politice din România, pe fondul constituirii majorității parlamentare pe care o caută premierul desemnat Adrian Veștea, a jocurilor politice care se desfășoară în prezent, delimitarea lui Robert Ghiță arată că acesta nu este o marfă pe care președinta POT o poate tranzacționa pentru a obține avantaje de natură personală!

Un asemenea gest de independență în numele onoarei este o premieră în politica olteană, acolo unde, mascând interesul național, aleșii neamului s-au pus pe cântar ca o piesă de tranzacționare!

Declarația de independență, față de jocurile politice face din Robert Ghiță un model de urmat și de cei care murmură în surdină, dar execută în orb ordinul de la București!

„N-am intrat în politică pentru interese oculte. Azi am aflat cu stupoare că liderul formațiunii POT, pe listele căruia am candidat pentru Parlament, efectuează tot soiul de negocieri în numele meu, deși, de mai mult timp, eu am acționat ca neafiliat în Senat. Știu asta toți colegii mei. Am luat această hotărâre la unison cu majoritatea colegilor de partid, întrucât am constatat în repetate rânduri că partidul din care făceam parte deviase de la obiectivele prezentate ca definitorii în campania de alegeri. În virtutea obiectivelor de partid declarate public, eu am promis cetățenilor din județul Olt că le voi reprezenta interesele majore, ceea ce am și făcut până acum, un număr considerabil de olteni cu care am relaționat putând să confirme adevărul. Când am constatat că doamna Gavrilă, lidera nealeasă de vreun congres își sabotează propriile principii politice, m-am îndepărtat de acest partid de familie, asemenea majorității colegilor care au părăsit partidul POT din aceleași rațiuni.

Îmi exprim pe această cale indignarea pentru gestul doamnei Gavrilă de a mă reprezenta în negocierile cu noul premier desemnat domnul Adrian Vestea fără să mă consulte, încercând să-mi submineze autoritatea politică și demnitatea de om. Fac cunoscut pe această cale că eu nu mai reprezint POT în cadrul Senatului României și în relația cu electorii care mi-au acordat încrederea. Voi continua să militez politic în decursul mandatului de senator, singurul interes care mă animă fiind cel afirmat în oferta electorală. Eu n-am intrat în politică pentru interese oculte și voi rămâne ferm în credința că trebuie să-mi îndeplinesc datoria față de oamenii care m-au ales și pe care-i respect”, este declarația senatorului.