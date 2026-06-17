Acasă Actualitate Cungrea. Lucrările de modernizare pe DJ703C au ajuns între Otești și Poganu

Cungrea. Lucrările de modernizare pe DJ703C au ajuns între Otești și Poganu

De către
Bogdan Vladu
-
17

Primarul comunei Cungrea, Cosmin Vlad, anunță că lucrările de reabilitare a drumului județean DJ703C au avansat și pe tronsonul Otești-Poganu, unde circulația se desfășoară temporar alternativ, pe un singur sens. Șoferii sunt sfătuiți să utilizeze rute ocolitoare pentru a evita întârzierile. De asemenea, primarul Cosmin Vlad, menționează că disconfortul creat este necesar pentru modernizarea infrastructurii rutiere și îmbunătățirea condițiilor de trafic din comună.

„Dragi cungreni, având în vedere faptul că au demarat lucrările de reabilitare a DJ703C (Magistrala) și pe tronsonul Otești-Poganu vă informăm că traficul se desfășoară cu restricții, alternativ, pe un singur sens. Recomandăm rute ocolitoare! Ne cerem scuze pentru disconfort, dar lucrăm pentru dezvoltarea și îmbunătățirea infrastructurii rutiere din comuna noastră”, este mesajul primarului comunei Cungrea, Cosmin Vlad.

ARTICOLE SIMILAREDE LA ACELAȘI AUTOR

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.