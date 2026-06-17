Primarul comunei Cungrea, Cosmin Vlad, anunță că lucrările de reabilitare a drumului județean DJ703C au avansat și pe tronsonul Otești-Poganu, unde circulația se desfășoară temporar alternativ, pe un singur sens. Șoferii sunt sfătuiți să utilizeze rute ocolitoare pentru a evita întârzierile. De asemenea, primarul Cosmin Vlad, menționează că disconfortul creat este necesar pentru modernizarea infrastructurii rutiere și îmbunătățirea condițiilor de trafic din comună.
Acasă Actualitate Cungrea. Lucrările de modernizare pe DJ703C au ajuns între Otești și Poganu