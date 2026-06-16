Trafic restricționat pe DEx12 între Craiova și Balș

Șoferii care tranzitează Drumul Expres Craiova–Pitești trebuie să țină cont de noi restricții de circulație. În perioada 17 iunie, ora 07:00-18 iunie 2026, ora 19:00, sensul de mers Craiova-Pitești va fi închis între intersecția cu DN65F și Nodul Rutier Balș Vest, pentru efectuarea unor lucrări de remediere a defectelor apărute în perioada de garanție. Traficul către Pitești va fi deviat pe DN65F și DN65, în timp ce circulația pe sensul Pitești-Craiova se va desfășura normal, fără restricții.

„Atenție, șoferi! Restricții de circulație pe Drumul Expres Craiova – Pitești (DEx12). În vederea executării lucrărilor de remediere a unor defecte apărute în perioada de garanție, circulația rutieră va fi restricționată pe DEx12, după cum urmează: Perioada: 17 iunie 2026, ora 07:00 – 18 iunie 2026, ora 19:00, se închide circulația pe sensul Craiova → Pitești, pe sectorul cuprins între km 0+000 (intersecția cu DN65F) și km 20+000 (Nodul Rutier Balș Vest). Pe sensul Pitești → Craiova circulația se va desfășura în condiții normale, fără restricții. Ruta de deviere pentru direcția Craiova → Pitești: DN65F → DN65 → Pitești. Rugăm participanții la trafic să respecte semnalizarea rutieră temporară instituită în zonă și indicațiile personalului aflat în teren, pentru desfășurarea în condiții de siguranță a traficului și a lucrărilor programate”, transmit reprezentanții DRDP Craiova.

