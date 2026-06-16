Stoenești organizează „Ziua Comunei”

Comunitatea din Stoenești se îmbracă în haine de sărbătoare pe data de 27 iunie 2026, începând cu ora 17:00, pentru a celebra „Ziua Comunei”. Primăria și Consiliul Local Stoenești invită toți locuitorii la o petrecere memorabilă ce va avea loc în locația tradițională de evenimente, Bâlciul Comunal. Sub coordonarea primarului Damian Alexandru și cu organizarea tehnică asigurată de Music Show – Costel David, evenimentul din acest an promite un program artistic de excepție, reunind nume mari ale muzicii populare și de petrecere românești.
Scena din Bâlciul Comunal va găzdui artiști consacrați care vor întreține atmosfera pe parcursul întregii seri: Niculina Stoican, Dorina Mete, Cristian Bănățeanu, Cristi Dules, Costel David, Ștefan Minulescu, DJ Mete, Ansamblul Folcloric „Trandafir de Romanați”.
Sărbătoarea comunei Stoenești se va încheia într-o atmosferă magică. Organizatorii au pregătit un grandios foc de artificii care va lumina cerul localității, marcând finalul unei zile dedicate bucuriei, tradiției și unității locale.