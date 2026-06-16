ROADPOL „Alcohol & Drugs”. Șoferii, testați pentru alcool și droguri timp de o săptămână

Polițiștii olteni desfășoară, în perioada 15-21 iunie, o acțiune de verificare a șoferilor în cadrul campaniei europene ROADPOL „Alcohol & Drugs”. Echipajele vor intensifica controalele pe principalele drumuri și în zonele cu risc ridicat de accidente, folosind aparate pentru depistarea consumului de alcool și substanțe psihoactive. Punctul culminant al operațiunii va avea loc pe 19 iunie, când oamenii legii vor derula un maraton de controale de 24 de ore în întreg județul.

„În perioada 15–21 iunie 2026, polițiștii Serviciului Rutier Olt participă la operațiunea europeană ROADPOL ‘Alcohol & Drugs’, demers care urmărește reducerea riscului rutier generat de conducerea vehiculelor sub influența alcoolului sau a substanțelor psihoactive. Pe durata acțiunii, echipajele de poliție rutieră vor desfășura activități de control pe principalele artere de circulație din județ, precum și în zonele în care au fost înregistrate abateri cu impact asupra siguranței traficului. Conducătorii auto vor fi verificați cu aparatele din dotare pentru depistarea consumului de alcool și a substanțelor interzise. În cadrul campaniei, data de 19 iunie 2026 este dedicată operațiunii ‘Alcohol & Drugs Marathon’, care presupune desfășurarea unor controale intensive, timp de 24 de ore, la nivelul întregului județ. Polițiștii atrag atenția că urcarea la volan după consumul de alcool sau droguri reprezintă una dintre principalele cauze ale producerii accidentelor grave de circulație și poate atrage răspunderea penală. Pentru siguranța tuturor participanților la trafic, recomandăm: să nu conduceți dacă ați consumat alcool sau substanțe psihoactive, să respectați regulile de circulație și indicațiile polițiștilor, să adoptați permanent un comportament preventiv și responsabil în trafic. Siguranța pe drumurile publice depinde de fiecare dintre noi. Prin responsabilitate și respectarea normelor rutiere putem contribui la prevenirea accidentelor și la protejarea vieții”, transmit reprezentanții IPJ Olt.

