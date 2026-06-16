Nereguli descoperite de comisarii Gărzii de Mediu Olt. Amenzi de 97.000 de lei pentru poluare, deșeuri și vehicule abandonate

Comisarii Gărzii de Mediu Olt au aplicat cinci amenzi în valoare totală de 97.000 de lei după o serie de controale realizate cu ajutorul dronei din dotare. Tehnologia de monitorizare aeriană a permis identificarea unor încălcări ale legislației privind calitatea aerului, gestionarea deșeurilor și a vehiculelor scoase din uz, inclusiv în zone greu accesibile. Echipată cu senzori capabili să măsoare în timp real nivelul principalilor poluanți atmosferici, drona contribuie la eficientizarea controalelor de mediu, iar imaginile și înregistrările realizate de comisari pot fi folosite ca mijloace de probă, conform legislației în vigoare.

„Comisariatul Județean Olt al Gărzii Naționale de Mediu a desfășurat acțiuni de control utilizând drona din dotare, în urma cărora au fost identificate neconformități și au fost aplicate cinci sancțiuni contravenționale, în cuantum total de 97.000 lei, după cum urmează: trei sancțiuni contravenționale pentru nerespectarea prevederilor Legii nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător, o sancțiune contravențională pentru încălcarea prevederilor O.U.G. nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor, constând în depozitarea deșeurilor în afara spațiilor autorizate, o sancțiune contravențională pentru nerespectarea prevederilor Legii nr. 212/2015 privind gestionarea vehiculelor scoase din uz. Drona este echipată cu senzori performanți care permit monitorizarea calității aerului prin determinarea concentrațiilor principalilor poluanți atmosferici (NO₂, SO₂, PM10, PM2,5, CO, H₂S, NH₃, COV, HCl și HF), precum și colectarea datelor meteorologice. Prin utilizarea dronei, a camerelor performante și a senzorilor specializați pentru monitorizarea calității aerului, activitatea de control a comisarilor Gărzii Naționale de Mediu a fost semnificativ eficientizată, fiind posibilă verificarea zonelor greu accesibile și obținerea în timp real a informațiilor relevante privind starea factorilor de mediu. În conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 46/2025, activitățile desfășurate de comisarii și personalul Gărzii Naționale de Mediu în spații publice, precum și în spații private în care se desfășoară activități cu potențial impact asupra mediului sau există suspiciuni privind săvârșirea unor fapte ce pot conduce la deteriorarea mediului, pot fi înregistrate și documentate prin mijloace foto-audio-video din dotare, fără a fi necesar consimțământul persoanelor vizate. Aceste înregistrări constituie mijloace de probă, potrivit legii”, se arată în comunicatul Gărzii de Mediu Olt.