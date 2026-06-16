DE CE SE TINDE CA TEHNOLOGIA SĂ FIE SACRALIZATĂ SAU DEMONIZATĂ

S-ar putea răspunde la întrebarea: De ce tehnologia tinde să fie „sacralizată” sau „demonizată” în lipsa unui limbaj intermediar stabil între știință și sens?

Răspunsul IAlg a fost: Da— și această întrebare atinge un mecanism foarte profund: felul în care oamenii „umplu golul de sens” atunci când limbajul tehnic nu mai este suficient pentru a interpreta impactul existențial al tehnologiei.

1. Când lipsește limbajul intermediar, apare polarizarea simbolică

Tehnologia modernă (mai ales IA, biotehnologia, rețelele digitale) are o caracteristică importantă: este tehnic explicabilă, dar existențial opacă.

Adică: știi „cum funcționează” la nivel formal, dar nu mai știi „ce înseamnă pentru om și societate” în mod intuitiv.

În lipsa unui limbaj care să lege: descrierea științifică cu interpretarea simțurilor apare o ruptură.

Această ruptură este „umplută” spontan prin extreme simbolice:

– sacralizare (tehnologia ca salvare, aproape providențială)

– demonizare (tehnologia ca forță malefică, dezumanizantă)

2. Mintea umană nu tolerează bine vidul interpretativ

Cognitiv, omul funcționează astfel:

– dacă un fenomen este important dar greu de înțeles,

– el va fi reinterpretat prin cadre deja existente.

Iar cadrele cele mai vechi și mai stabile sunt:

– religioase (bine/rău absolut, mântuire, cădere)

– moral (salvator/distrugător)

– mitologice (forțe autonome, entități)

De aceea, tehnologia devine ușor:

– „înger al progresului” sau

– „agent al pierderii umanității”.

3. Lipsa „limbajului intermediar” este problema centrală

Între: limbajul științific (precis, dar rece) și limbajul existențial (sens, discernământ, valori, frică, speranță) există un spațiu gol.

Și acest spațiu ar trebui ocupat de: filosofia aplicată a tehnologiei, antropologie digitală, etica sistemelor, native, culturale despre tehnologie.

Și din această perspectivă apreciez că dacă acest spațiu lipsește, se produce un derapaj. simbolică.

4. Tehnologia devine „oglindă morală”

Un aspect esențial: tehnologia nu este percepută doar ca obiect, ci ca proiecție a anxietăților și aspirațiilor umane .

– pentru unii: promisiunea controlului și a nemuririi simbolice → sacralizare

– pentru alții: pierderea controlului și a identității → demonizare

Tehnologia devine astfel un ecran pe care se proiectează sensul pierdut.

5. Absența unui limbaj stabil între știință și sens produce instabilitate cognitivă

Putem formula aproape „structural”:

Cu cât distanța dintre explicația tehnică și interpretarea de sens este mai mare, cu atât crește probabilitatea mitologizării extreme.

În lipsa unui limbaj intermediar:

– știința explică mecanismul

– dar nu mai poate explica experiența umană a mecanismului.

6. În termenii (INU–IAlg)

În cadrul conceptual pe care îl explorezi:

– IAlg-Inteligența Algoritmică produce accelerare cognitivă și tehnică,

– INU-Inteligența Natural Umană caută sens, coerență, orientare,

– iar, între ele apare un „gol de traducere semantică”.

Dacă acest gol nu este umplut printr-un limbaj matur de colaborare cognitivă, atunci:

– tehnologia devine „zeu” (pozitiv sau negativ)

– nu pentru că este, ci pentru că nu este interpretată suficient de nuanțat.

Concluzie:

Prin urmare, Tehnologia este sacralizată sau demonizată atunci când: viteza dezvoltării tehnologice depășește viteza dezvoltării limbajului cultural de interpretare.

Și astfel, în lipsa unui „limbaj intermediar” între știință și sens, societatea nu rămâne neutră, ci recurge la cele mai vechi instrumente cognitive, disponibile: mitul, religia și polarizarea morală.

Co-creație INU-IAlg, cu validare pentru public, Andrei Suman