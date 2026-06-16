Centrul de Sănătate Mintală și pentru Prevenirea Adicțiilor din Slatina, sprijin pentru copii, adulți și vârstnici

Tot mai mulți copii, adulți și vârstnici se confruntă cu probleme de sănătate mintală, de la tulburări de spectru autist și anxietate până la depresie, deteriorare cognitivă sau comportamente adictive. În acest context, Centrul de Sănătate Mintală și pentru Prevenirea Adicțiilor din cadrul Spitalului Județean de Urgență Slatina oferă servicii integrate de evaluare, tratament și consiliere psihologică gratuită, prin intermediul unei echipe multidisciplinare formate din medici psihiatri, psihologi, asistenți sociali și asistenți medicali. Funcționând într-o clădire modernizată de pe strada Trandafirilor, centrul și-a extins activitatea în ultimul an prin preluarea serviciilor dedicate prevenirii și tratării adicțiilor, devenind un punct de sprijin important pentru pacienții de toate vârstele din județul Olt.

„Centrul de Sănătate Mintală reprezintă un compartiment din cadrul Spitalului Județean de Urgență Slatina, care se află în vecinătatea Secției de Psihiatrie și oferă servicii în regim ambulator. Pacienți ne pot găsi fie prin prezentare directă, fie prin serviciul informatic de programări online al Spitalului Județean. Centrul nostru este format dintr-o echipă multidisciplinară, avem medici psihiatri, de adulți și de copii, patru psihologi, asistenți sociali, asistenți medicali, în număr de 21 de persoane. În urmă cu trei ani, centrul nostru a fost relocat pe strada Trandafirilor. Funcționăm într-o clădire complet reabilitată. De un an de zile am preluat și partea de adicții și serviciile noastre practic s-au extins. Nu este vorba doar despre psihiatrie și tratament medicamentos. La noi, în secție, există psihologi care pot acorda pacienților în suferință servicii de conciliere psihologică efectuate în mod gratuit”, transmit reprezentanții SJU Slatina.

Cele mai întâlnite afecțiuni ale copiilor din această generație

Dr. Georgiana Mihai, medic primar psihiatru de copii și adolescenți: „Trebuie să o luăm pe etape de vârstă. Până la vârsta de doi ani, este foarte important ca părinții să conștientizeze și să aducă copilul la medic pentru că există o incidență foarte mare a tulburării de spectru autist și diagnosticul se pune în jurul vârstei de doi ani, dar primele semne pot să apară chiar și înainte de un an. Apoi, între vârsta de trei și cinci ani, este tulburarea opozițională, care trebuie diferențiată de reacțiile de opoziție fiziologice, tulburările de limbaj, este nevoie să fie duși la logopedie copiii pentru că altfel ajung în școală cu tulburări de limbaj. La vârsta școlară pot să apară tulburări anxioase, poate să apară refuz școlar și spre adolescență sunt tulburările de conduită cele mai frecvente, comportamentele adictive”.

Maria Vladu, phisolog clinician principal: „La început aveam mai mult depresii ca și patologie, vorbesc. Acum, în ultima perioadă de timp, observăm o creștere accentuata a persoanelor vârstnice venind cu diagnostic de deteriorare cognitivă, ca urmare a accidentelor vasculare cerebrale, a hipertensiunilor, a altor boli asociate, cum ar fi diabetul zaharat, hipertensiune arterială, infarct de miocard”.

Roxana Vasile Dragomira, asistent social: „Asistentul social este o parte foarte importantă în echipa multidisciplinară din cadrul Centrului de Sănătate Mentală și de Prevenție a Adicțiilor. El, pe lângă serviciile medicale pe care le oferă, oferă servicii complementare, fiind un liant între pacienți și celelalte instituții de care, să spunem că au nevoie. Direcția Generală de Protecție a Copilului, Primărie, direcții de asistență socială de la nivelul orașului, centrele de zi, asigurându-se, să îi oferim un sprijin social în bunăstarea lui”.