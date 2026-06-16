Bianca Toma domină Top 16 Național 2026 și devine campioana României la categoria U13

Bianca Toma arată că este una dintre cele mai promițătoare sportive ale tenisului de masă românesc, după ce a câștigat Top 16 Național 2026 la categoria U13, cea mai importantă competiție a nivelului său de vârstă. Legitimată la CSM Slatina, tânăra sportivă a avut un parcurs fără greșeală, impunându-se categoric în semifinale și finală, de fiecare dată cu scorul de 3-0. Performanța îi aduce medalia de aur și titlul național al categoriei, demonstrând valoarea sa și rezultatele muncii depuse alături de antrenori.

„Bianca Toma, campioană a României la tenis de masa, categoria U13! Sportiva noastră Toma Bianca încheie categoria U13 într-un mod spectaculos, cucerind medalia de aur și Locul 1 la Top 16 Național 2026, cea mai importantă competiție a categoriei! Bianca a avut un parcurs impecabil, câștigând atât semifinala, cât și finala cu scorul de 3-0, demonstrând valoare, concentrare și un joc la cel mai înalt nivel. Un rezultat extraordinar, care confirmă încă o dată locul său printre cele mai valoroase sportive ale tenisului de masă juvenil din România. Felicitări, Bianca, pentru această performanță de excepție! Felicitări și antrenorilor pentru munca și dedicarea care stau în spatele acestui succes! Suntem mândri de tine!”, transmit reprezentanții CSM Slatina.