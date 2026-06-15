Deputatul Mihai-Adrian Țiu: „În calitate de deputat al României, solicit public preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, să conteste la CCR desemnarea lui Adrian Veștea pentru funcția de prim-ministru”

Într-o declarație de presă din 15 iunie, deputatul S.O.S. România de Olt, Mihai-Adrian Țiu, susține că desemnarea lui Adrian Veștea pentru funcția de prim-ministru reprezintă un derapaj constituțional cu implicații grave asupra funcționării statului de drept. Parlamentarul declară că procedura de nominalizare ar fi fost realizată fără o consultare reală și transparentă a partidelor parlamentare, așa cum prevede Constituția, și acuză existența unor înțelegeri politice de culise care ar fi prevalat asupra regulilor democratice. În acest context, Țiu solicită președinților celor două Camere ale Parlamentului să sesizeze Curtea Constituțională a României pentru verificarea legalității desemnării, avertizând că ignorarea normelor constituționale poate amplifica instabilitatea politică și poate afecta încrederea cetățenilor în instituțiile statului.

„Asistăm la un precedent extrem de periculos pentru statul de drept. Desemnarea lui Adrian Veștea pentru funcția de prim-ministru reprezintă un act grav, o decizie care încalcă Constituția României și regulile democratice care ar trebui să stea la baza formării unui Guvern. România asistă astăzi la o situație fără precedent, iar românii trebuie să înțeleagă gravitatea acestui moment. Președintele României încearcă să impună un premier fără susținere politică validată și fără respectarea procedurilor constituționale obligatorii. Vedem din nou cum interesele politice sunt puse deasupra interesului național. Domnule președinte, Nicușor Dan, Constituția României este foarte clară. Articolul 103 prevede explicit faptul că președintele desemnează un candidat pentru funcția de prim-ministru în urma consultării partidelor reprezentate în Parlament. Nu în urma unor înțelegeri ascunse și nu prin decizii luate într-un cerc restrâns de interese politice. Ca președinte al României nu puteți pretinde că respectați Constituția atunci când mimați dialogul democratic și luați decizii înaintea consultărilor reale. Președintele țării nu poate desemna discreționar un premier după bunul plac, după propriile calcule politice sau în baza unor înțelegeri de culise, ignorând consultările reale cu partidele politice. În loc să existe dialog, transparență și respect, asistăm la improvizație politică și la încercări disperate de a conserva puterea prin înțelegeri făcute împotriva românilor. Adrian Veștea nu a fost propus oficial de PNL, iar lideri ai partidului au confirmat public faptul că această desemnare nu a fost discutată și nici aprobată în structurile formațiunii politice. România traversează astăzi o criză politică majoră, iar țara avea nevoie de transparență și de respectarea legilor fundamentale. Iar această desemnare nu face decât să adâncească actuala criză politică și să arunce statul român într-o nouă perioadă de instabilitate și conflict instituțional.

În calitate de deputat ales din partea Partidului S.O.S. Romănia, în baza acrticolului 146e din Constituția României, solicit public preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, să conteste la Curtea Constituțională a României desemnarea lui Adrian Veștea pentru funcția de prim-ministru. Nu vom accepta încă o încălcare a Constituției României. Pentru că nu discutăm doar despre un nume sau despre o funcție. Discutăm despre respectarea Constituției și despre faptul că nimeni, indiferent ce funcție ocupă, nu este deasupra legilor statului român. Pentru că astăzi, România nu mai este condusă după Constituție, ci după interese și înțelegeri de culise. Statul român nu mai poate funcționa după reguli schimbate peste noapte la ordin politic! Un popor unit nu poate fi învins!”, este declarația deputatului Țiu.