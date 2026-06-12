Slatina, cartierul Libertății. Peste 10.000 mp de spațiu amenajat

Cartierul Libertății din Slatina continuă să se transforme, iar unul dintre cele mai vizibile proiecte finalizate în această perioadă este noul spațiu verde amenajat pe strada Libertății. Pe o suprafață de peste 10.000 de metri pătrați a fost însămânțat gazon, iar peisajul a fost îmbogățit cu peste 400 de arbuști ornamentali și mai mult de 1.000 de plante și flori. Reprezentanții Primăriei declară că investițiile în zonele verzi nu au doar un rol estetic, ci contribuie la un mediu mai sănătos, oferă mai mult confort în zilele caniculare și creează spații plăcute pentru relaxare și plimbare.



„Cartierul Libertății prinde culoare și viață! Transformarea cartierului continuă, iar unul dintre cele mai vizibile rezultate este noul spațiu verde amenajat pe strada Libertății. Pe o suprafață de peste 10.000 de metri pătrați a fost însămânțat gazon, iar zona a fost completată cu peste 400 de arbuști ornamentali și peste 1.000 de plante și flori, atent alese pentru a crea un peisaj plăcut și primitor pentru locuitorii cartierului. Investim în spații verzi pentru că acestea înseamnă mai mult decât estetică. Înseamnă aer mai curat, umbră în zilele toride de vară, locuri mai frumoase pentru plimbare și o calitate mai bună a vieții pentru fiecare familie. Pas cu pas, transformăm cartierele Slatinei în locuri mai curate, mai verzi și mai prietenoase pentru oameni. Slatina devine mai strălucitoare în fiecare zi”, au declarat reprezentanții Primăriei Slatina.