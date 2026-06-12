Redea. Absolvenții claselor a IV-a și a VIII-a au fost sărbătoriți într-o atmosferă de neuitat

Curtea Școlii Gimnaziale din Redea a fost, astăzi, 12 iunie, scena unor momente încărcate de emoție, unde elevii claselor a IV-a și a VIII-a și-au luat rămas-bun de la o etapă importantă din viața lor și au privit cu încredere către viitor. Festivitățile dedicate absolvenților au fost organizate cu sprijinul administrației locale, primarul Dan Bălă și viceprimarul Marius Ivan susținând financiar desfășurarea evenimentului, într-un nou gest de sprijin pentru educație și pentru copiii comunității. În aplauzele profesorilor, părinților și colegilor, tinerii absolvenți au celebrat finalul unui capitol frumos și începutul unor noi provocări, într-o zi care va rămâne una dintre cele mai prețioase amintiri ale anilor de școală.



„În curtea Școlii Gimnaziale Redea, glasurile copiilor au purtat astăzi emoția unui rămas-bun și bucuria unui nou început. Elevii claselor a IV-a și a VIII-a au închis cu sufletul plin o filă frumoasă din cartea copilăriei și a anilor de școală, pășind cu speranță spre noi orizonturi. Acest moment de sărbătoare a fost posibil datorită implicării domnului primar Dan Bălă și a domnului viceprimar Marius Ivan care au susținut și au finanțat organizarea festivităților dedicate elevilor, demonstrând încă o dată că educația și copiii comunei Redea reprezintă o prioritate. Mulțumim cadrelor didactice și părinților pentru sprijinul și dedicarea oferite copiilor, iar absolvenților le dorim să își urmeze visurile cu încredere, ambiție și responsabilitate”, transmit reprezentanții Primăriei Redea.