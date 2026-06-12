Corabia a sărbătorit performanța Universității Craiova

Atmosferă de sărbătoare, vineri, 12 iunie, la Corabia, unde campioana României, Universitatea Craiova, și-a prezentat trofeele cucerite în sezonul 2025-2026. Evenimentul, organizat în Parcul Carol I, în fața statuii lui Ion Oblemenco, a reunit aproximativ 250 de copii și adulți, toți susținători ai echipei oltene. Participanții au avut ocazia să admire de aproape trofeele campioanei și să celebreze împreună una dintre cele mai importante performanțe din istoria recentă a clubului. Reprezentanții administrației locale au transmis felicitări echipei și i-au urat mult succes în viitoarea campanie din Liga Campionilor.

„Zi festivă la Corabia. Campioana României UNIVERSITATEA CRAIOVA, si-a prezentat azi 12.06.2026 trofeele castigate în sezonul 2025-2026. La evenimentul desfășurat în Parcul Carol I în fața statuii ‘tunarului’ Ion OBLEMENCO au participat aproximativ 250 de copii și adulți, toți susținători ai CSU CRAIOVA. Mulțumim și succes în LIGA CAMPIONILOR!”, au transmit reprezentanții Primăriei Corabia.

