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Trofeele Universității Craiova ajung la Caracal

De către
Bogdan Vladu
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Caracalul devine, vineri, 12 iunie, punct de întâlnire pentru iubitorii fotbalului, odată cu vizita echipei Universitatea Craiova, câștigătoarea Campionatului și a Cupei României. Începând cu ora 10:30, în curtea Liceului Teoretic „Mihai Viteazul”, suporterii vor avea ocazia să îi întâlnească pe campioni și să vadă de aproape cele două trofee aduse în cadrul unui turneu special prin Oltenia, organizat de club ca răspuns la numeroasele solicitări venite din partea fanilor.

„Vineri, 12 iunie, o zi mare pentru microbiști. În curtea Liceului Teoretic ‘Mihai Viteazul’ la ora 10:30, va avea loc întâlnirea cu Universitatea Craiova, câștigătoarea Campionatului și a Cupei României. În urma numeroaselor apeluri, Clubul a hotărât să facă un tur de forță prin Oltenia aducând trofeele mai aproape de suporterii săi”, transmit reprezentanții Primăriei Caracal.

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