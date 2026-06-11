Primarul Cătălin Rotea: „De astăzi, Balșul este un oraș mai sigur, după instalarea a 104 camere video”

Locuitorii din Balș beneficiază, începând de joi, 11 iunie, de un sistem modern de supraveghere video finanțat din fonduri europene. Rețeaua este formată din 100 de camere de monitorizare și alte patru dispozitive capabile să identifice numerele de înmatriculare ale autoturismelor, investiția având rolul de a crește gradul de siguranță publică, de a preveni faptele de vandalism și infracționalitatea, dar și de a facilita intervenția autorităților în situații de urgență sau în cazul problemelor de trafic. Primarul Cătălin Rotea spune că noua infrastructură tehnologică reprezintă un pas important pentru modernizarea orașului și pentru protejarea comunității.
Acasă Administrație Primarul Cătălin Rotea: „De astăzi, Balșul este un oraș mai sigur, după...