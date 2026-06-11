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Primarul Cătălin Rotea: „De astăzi, Balșul este un oraș mai sigur, după instalarea a 104 camere video”

De către
Bogdan Vladu
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Locuitorii din Balș beneficiază, începând de joi, 11 iunie, de un sistem modern de supraveghere video finanțat din fonduri europene. Rețeaua este formată din 100 de camere de monitorizare și alte patru dispozitive capabile să identifice numerele de înmatriculare ale autoturismelor, investiția având rolul de a crește gradul de siguranță publică, de a preveni faptele de vandalism și infracționalitatea, dar și de a facilita intervenția autorităților în situații de urgență sau în cazul problemelor de trafic. Primarul Cătălin Rotea spune că noua infrastructură tehnologică reprezintă un pas important pentru modernizarea orașului și pentru protejarea comunității.

„De astăzi (n.r. 11 iunie), orașul Balș are un sistem funcțional de 100 de camere video, plus încă patru camere care pot identifica numărul de înmatriculare al autoturismelor. Este o investiție realizată din fonduri europene care ne va ajuta să creștem siguranța cetățenilor noștri, să prevenim actele de infracționalitate și vandalism și să gestionăm mult mai ușor situațiile de urgență sau blocajele în traficul rutier. Investim în tehnologie pentru a răspunde cât mai bine și cât mai rapid nevoilor comunității și astfel, fiecare cetățean din Balș, de astăzi, se simte mai respectat și mai în siguranță”, este declarația primarului orașului Balș, Cătălin Rotea.

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