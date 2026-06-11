Escrocii online își rafinează metodele. Poliția le cere oamenilor să-și protejeze datele și conturile

Inspectoratul de Poliție Județean Olt avertizează asuprea creșterii riscurilor din mediul online, în contextul în care infractorii cibernetici folosesc metode tot mai sofisticate pentru a fura date personale, informații bancare și acces la conturile utilizatorilor. Polițiștii recomandă cetățenilor să manifeste prudență la fiecare accesare de link, să evite divulgarea datelor confidențiale și să utilizeze măsuri suplimentare de securitate, precum autentificarea în doi pași. IPJ Olt mai accentuează că vigilența și verificarea atentă a ofertelor sau platformelor online reprezintă cele mai eficiente arme împotriva fraudelor informatice. În cazul suspiciunii unei înșelăciuni, victimele sunt sfătuite să anunțe imediat Poliția și instituția bancară implicată.

„Inspectoratul de Poliție Județean Olt atrage atenția cetățenilor asupra riscurilor asociate utilizării internetului și reamintește importanța adoptării unor măsuri simple de securitate pentru prevenirea infracțiunilor informatice. În contextul dezvoltării tehnologiei și al creșterii numărului de activități desfășurate online, infractorii cibernetici utilizează metode tot mai sofisticate pentru a obține date personale, informații bancare sau acces la conturile utilizatorilor. Pentru a evita să deveniți victime ale infracțiunilor informatice, polițiștii recomandă: Nu comunicați nimănui parolele, codurile PIN sau datele cardului bancar, Verificați cu atenție adresa site-urilor pe care introduceți date personale sau efectuați plăți online, evitați accesarea link-urilor primite din surse necunoscute sau suspecte, utilizați parole complexe și activați autentificarea în doi pași pentru conturile importante, actualizați periodic sistemele de operare și programele antivirus, verificați autenticitatea ofertelor care promit câștiguri rapide, investiții profitabile sau premii atractive. În situația în care suspectați că ați fost victima unei fraude online, sesizați de îndată cea mai apropiată unitate de poliție și contactați instituția bancară, dacă sunt implicate date financiare. Siguranța în mediul online depinde de vigilența fiecăruia dintre noi. Informați-vă, verificați și protejați-vă datele personale!”, transmit reprezentanții IPJ Olt.