Aproape 2000 de copii duc mai departe spiritul Călușului la Slatina

Slatina a devenit, din nou, capitala tradițiilor românești, odată cu debutul celei de-a 26-a ediții a Concursului Național al Copiilor „Călușul Românesc”. Peste 300 de copii îmbrăcați în costume populare au oferit un moment spectaculos în fața Consiliului Județean Olt, demonstrând că valorile autentice continuă să fie transmise din generație în generație. Aproape 2.000 de copii și tineri din Olt, Bistrița Năsăud, Maramureș, Tulcea, Botoșani, Sibiu, Argeș, București, Bacău, Teleorman, Gorj și din Republica Moldova transformă evenimentul într-o adevărată sărbătoare a identității românești, arătând că tradițiile populare au încă forța de a inspira, de a educa și de a aduce oamenii împreună, dincolo de timp și de granițe.



„Într-o lume tot mai grăbită, tot mai superficială și tot mai influențată de lucruri create de AI, Călușul ne vorbește despre autenticitate, tradiție și identitate.

Iar faptul că, astăzi (n.r. 11 iunie), în fața Consiliului Județean Olt, peste 300 de copii îmbrăcați în port popular au dansat, au cântat și au adus cu ei frumusețea tradițiilor din comunitățile pe care le reprezintă ne arată că există încă lucruri pe care timpul nu le poate înlocui.

Ne aflăm în fața unei noi ediții a Concursului Național al Copiilor ‘Călușul Românesc’, un eveniment care, de 26 de ani, aduce la Slatina copii care iubesc tradiția și aleg să o ducă mai departe.

Pentru noi, cei din Olt, Călușul este parte din identitatea acestui județ. Este o moștenire păstrată cu respect de generații întregi. Este energia satului românesc, bucuria comunității și legătura dintre trecut și viitor.

Consiliul Județean Olt susține și în acest an desfășurarea Concursului Național al Copiilor ‘Călușul Românesc’, din convingerea că tradițiile nu trebuie doar admirate și aplaudate, ci și sprijinite, pentru a ajunge la noile generații.

Președintele Consiliului Județean Olt, Marius Oprescu, le-a mulțumit copiilor pentru că aleg să învețe, să păstreze și să reprezinte cu mândrie tradițiile locurilor din care vin, dar și instructorilor, profesorilor, coregrafilor și părinților care îi îndrumă și îi ajută să descopere valorile care ne definesc.

La această ediție participă aproape 2.000 de copii și tineri din Olt, Bistrița Năsăud, Maramureș, Tulcea, Botoșani, Sibiu, Argeș, București, Bacău, Teleorman, Gorj și din Republica Moldova, confirmând că tradițiile autentice au puterea de a aduce oamenii împreună și de a depăși orice graniță”, se arată în comunicatul CJ Olt.