Primarul comunei Valea Mare, Gabriel Dragnea a semnat un contract în valoare de 1,7 milioane de lei, destinat sprijinirii persoanelor vulnerabile din localitate

Primarul comunei Valea Mare, Gabriel Dragnea, a anunțat semnarea unui contract finanțat din fonduri europene, în valoare de 1,762 milioane de lei, destinat sprijinirii persoanelor vulnerabile din localitate. Prin proiect, peste 250 de copii și familiile acestora vor beneficia de pachete alimentare, mobilier pentru studiu și soluții pentru încălzirea locuințelor, autoritățile locale susținând că investiția contribuie la îmbunătățirea accesului la servicii de bază și la creșterea calității vieții în comunitate.

„Dragii mei, avem încredere, semnăm proiecte și lucrăm pentru dezvoltarea întregii noastre comunități! Am semnat contractul, în valoare de 1.762.000 lei, prin proiectul ‘Furnizare de servicii integrate în comunitățile rurale – facilitarea accesului persoanelor vulnerabile la servicii de bază eficiente și de calitate’, finanțat din fonduri europene. Prin acest proiect, comuna noastră va beneficia de sprijin pentru persoanele vulnerabile, în special copii: 131 de pachete alimentare pentru copii, în sistem catering, pe o perioadă de 6 luni, 95 de copii vor primi mobilier de tip birou, plus dulap, 30 de copii și familiile lor vor bebeficia de sobe pentru încălzire. Avem grijă de toți ai noștri și copiii sunt o prioritate pentru mine. Mulțumesc colegilor mei care sunt implicați în implementarea acestui proiect! Așa cum vedeți și pe rețelele de socializare, în Primaria Valea Mare se muncește pentru dezvoltarea comunei noastre!”, a declarat primarul Dragnea.