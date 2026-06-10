Primăria municipiului Slatina – Informare – REACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL), localizat în U.A.T MUNICIPIUL SLATINA, Județul OLT, sau pentru realizarea lucrărilor de ELABORARE ÎN FORMAT GIS A DOCUMENTELOR DE AMENAJARE A TERITORIULUI ȘI DE PLANIFICARE URBANĂ ÎN MUNICIPIUL SLATINA, JUDEȚUL OLT

INFORMARE

Această informare este efectuată de: PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SLATINA, Strada Mihail Kogălniceanu, nr. 1, telefon: 0249/439377; 439233, fax: 0249/439336 , e-mail: office@primariaslatina.ro, site: www.primariaslatina.ro, ce intenţionează să solicite de la ADMINISTRAȚIA NAȚIONALĂ « APELE ROMANE « , Sistemul de Gospodărire a Apelor OLT, aviz de gospodărire a apelor/aviz de amplasament pentru desfăşurarea activităţii de: (REACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL), localizat în U.A.T MUNICIPIUL SLATINA, Județul OLT, sau pentru realizarea lucrărilor de ELABORARE ÎN FORMAT GIS A DOCUMENTELOR DE AMENAJARE A TERITORIULUI ȘI DE PLANIFICARE URBANĂ ÎN MUNICIPIUL SLATINA, JUDEȚUL OLT, amplasate în U.A.T MUNICIPIUL SLATINA, JUDEȚUL OLT

Această investiţie este NOUĂ.

Aceasta solicitare de aviz este conformă cu prevederile Legii apelor nr. 107/1996, cu

modificările şi completările ulterioare.

Persoanele care doresc să obţină informaţii suplimentare cu privire la solicitarea avizului de gospodărire a apelor pot contacta solicitantul de aviz la adresa menţionată.

Persoanele care doresc să transmită observaţii, sugestii şi recomandări se pot adresa solicitantului sau la adresa: office@primariaslatina.ro, după data de: 11.06.2026.