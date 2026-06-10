Fum alb pentru Eugen Tomac. De la Olt, de la Marius Oprescu!

Chiar dacă avem un premier desemnat de către președintele Nicușor Dan, din afara partidelor politice, starea de incertitudine privind susținerea cabinetului propus este cam singura… certitudine. În pofida unor poziționări evazive exprimate până acum în spațiul public, primul semnal pozitiv legat de o posibilă susținere a cabinetului format în jurul primului-ministru desemnat, Eugen Tomac, vine dispre vârful PSD, mai precis, de la prim-vicepreședintele Marius Oprescu, președintele PSD Olt.

În cursul zilei de miercuri, 10 iunie, acesta a declarat: „Eu cred că PSD va vota Guvernul Eugen Tomac dacă se va ține seama de propunerile făcute de PSD”. Declarația de mai sus vizează propunerile înaintate premierului desemnat de către conducerea PSD. Acestea sunt următoarele: Scăderea TVA la alimente și la medicamente, extinderea plafonării adaosurilor comerciale și la produse nealimentare de strictă necesitate, indexarea pensiilor de la 1 ianuarie, implementarea creșterii salariului minim de la 1 iulie 2026, scăderea taxelor și stimulente la salariile mici și medii, pentru încurajarea muncii, eliminarea CASS de la mame, veterani și persoane cu dizabilități;

Acestora se mai adaugă măsuri privind extinderea mecanismelor de taxare inversă în sectoarele cu risc ridicat de evaziune fiscală și extinderea facilităților fiscale pentru profitul care este reinvestit în dezvoltare, producție, tehnologie și inovare. De asemenea, PSD mai cere achitarea facturilor restante către firmele care au avut contracte cu statul și oferirea de stimulente primarilor de comune mici pentru a stimula comasările.

Practic, includerea acestor măsuri în programul de guvernare dă o mare componentă de orientare social-democrată cabinetului Eugen Tomac, în cazul în care va trece de investitura din Parlament. Până atunci, negocieri, discuții, nervi întinși la maxim, și o țară aflată pe interimat de mai bine de o lună.